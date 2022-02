Charles Hamelin (au centre), Steven Dubois, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont fait une course sans faute.

Le relais 5000 m était la dernière course présentée à ces Jeux en patinage de vitesse courte piste du côté masculin. Il s’agissait aussi de la dernière course olympique en carrière de Charles Hamelin. Le moment était grand et les Canadiens ont livré la marchandise en remportant l’or olympique.

Hamelin, accompagné de Jordan Pierre-Gilles, Pascal Dion et Steven Dubois ont connu une course sans faute.

Le Canada s’est installé en troisième position pour garder le rythme lors des premiers tours de la compétition. Avec 22 tours à faire, Jordan Pierre-Gilles a tenté un dépassement vers l’extérieur qui a été bien effectué. Quatre tours plus tard, c’est Pascal Dion, qui a été la bougie d’allumage de l’équipe, qui a réussi le dépassement le plus important. La formation canadienne a pris les devants et n’a plus jamais regardé derrière.

Il s’agit d’une sixième médaille olympique pour Hamelin, une quatrième en or. Avec ses six médailles, le patineur de 37 ans rejoint Cindy Klassen, patineuse de vitesse sur longue piste, au somment de la liste des plus grands médaillés canadiens de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver. Il devance du même coup Marc Gagnon et François-Louis Tremblay qui en ont gagné cinq.

Après la compétition, Charles Hamelin a expliqué qu’il ne pouvait être plus heureux que de terminer sa carrière sur un tel point d’exclamation. « Je ressens tellement d’émotions, mais je ne le réalise pas, je suis comme dans un rêve. Je vais me réveiller demain et je vais sûrement pleurer toute ma vie !

« Je vais sourire pendant longtemps. Il va être collé à mon visage pendant des semaines. »

Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles participaient à leurs premiers Jeux et ils étaient heureux de pouvoir faire partie de l’histoire si tôt dans leur carrière. « C’était apaisant de savoir qu’on avait quelqu’un à côté de nous qui avait gagné cinq médailles. Il est une idole depuis que je suis jeune et un modèle pour savoir comment s’entraîner et devenir un champion », a souligné Laoun.

« Charles est un ami, ça fait des années qu’on s’entraîne ensemble. On a vécu beaucoup de succès et plein de défaites ensemble. C’est un exemple, chaque jour à l’entraînement on le voit se défoncer », a renchéri Pierre-Gilles.

« Nous savions que c’était ses derniers Jeux (à Hamelin). Il était déjà une légende et il avait l’occasion de marquer encore plus l’histoire. Nous l’avons fait pour nous et pour lui. Ça fait plaisir de savoir que nous avons gagné avec lui. »

La Corée du Sud et l’Italie suivent le Canada sur le podium.

Une course enlevante

Les Canadiens ont protégé leur position de tête jusqu’à la fin. Dubois a croisé la ligne d’arrivée devant son rival sud-coréen et a vite agité les poings en criant.

« La sensation de passer la ligne d’arrivée en premier, nous l’avions vécue en Coupe du monde, a rappelé Hamelin. Le vivre aux Jeux olympiques, je savais que ce serait 10 fois plus émotif. J’ai vu Steven voler sur la glace lors des derniers tours et nous avons explosé de joie. Nous sommes allés voir les entraîneurs et nous avons pleuré dans leurs bras.

« Ç’a été tellement agréable de m’entraîner avec ces gars-là. Ils m’ont poussé pendant quatre ans et je les ai poussés aussi pour qu’ils accomplissent de belles choses à Pékin. »

Dubois a complété sa collection de médailles, lui qui avait remporté l’argent au 1500 mètres et le bronze au 500 mètres. Il a appris avec joie qu’une valise supplémentaire a été réservée à son nom pour ramener tous ses souvenirs au Québec.

Le natif de Terrebonne âgé de 24 ans a admis qu’il ne se serait jamais attendu à vivre de tels Jeux à sa première expérience.

« Je suis arrivé ici sans trop de pression et même si j’étais nerveux avant mes courses, j’avais confiance en mes moyens, a-t-il dit. Je n’avais pas le sentiment que je devais gagner à tout prix et c’est à retenir pour les prochaines compétitions. Oui, nous sommes ici pour gagner, mais quand vous réussissez à avoir du plaisir, ça aide à gagner. »

Les membres de l’équipe féminine de courte piste Kim Boutin et Courtney Sarault ont aussi sauté dans les bras de leurs coéquipiers après la finale de relais masculin.

Boutin et Sarault ont dû se contenter d’une participation à la finale B au 1500 mètres dames. Pour sa part, Danaé Blais a été éliminée en quarts de finale. Elles ont été classées respectivement 10e, 11e et 25e.

La victoire de leurs coéquipiers a permis d’oublier cette déception pendant quelques instants.

Hamelin a joué un rôle de meneur au sein de l’équipe au cours du dernier cycle olympique.

« Les jeunes voient Charles, ses médailles, son parcours, et il est toujours sérieux dans ce qu’il fait, a souligné l’entraîneur de l’équipe nationale de courte piste, Sébastien Cros. Ce sont des choses que les jeunes ont parfois du mal à comprendre, des choses qui prennent du temps. On a beau l’expliquer, les athlètes peuvent le voir avec lui et ça, ça n’a pas de prix. »

Hamelin aura droit à un dernier tour de piste le mois prochain, avec la présentation des Championnats du monde de courte piste du 18 au 20 mars à Montréal.

Il a promis d’être du rendez-vous. Il aura probablement encore le sourire aux lèvres.

L’équipe canadienne avait remporté la médaille de bronze à cette même épreuve il y a quatre ans aux Jeux olympiques de PyeongChang. Hamelin et Dion faisaient aussi partie de ce quatuor. La dernière fois que le Canada avait gagné l’or au relais 5000 m remonte aux Jeux de Vancouver en 2010.

