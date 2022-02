Charles Hamelin (au centre), Steven Dubois, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont fait une course sans faute.

Le relais 5000 m était la dernière course présentée à ces Jeux en patinage de vitesse courte piste du côté masculin. Il s’agissait aussi de la dernière course en carrière de Charles Hamelin. Le moment était grand et les Canadiens ont livré la marchandise en remportant l’or olympique.

Nicholas Richard La Presse

Hamelin, accompagné de Jordan Pierre-Gilles, Pascal Dion et Steven Dubois ont connu une course sans faute.

Le Canada s’est installé en troisième position pour garder le rythme lors des premiers tours de la compétition. Avec 22 tours à faire, Jordan Pierre-Gilles a tenté un dépassement vers l’extérieur qui a été bien effectué. Quatre tours plus tard, c’est Pascal Dion, qui a été la bougie d’allumage de l’équipe, qui a réussi le dépassement le plus important. La formation canadienne a pris les devants et n’a plus jamais regardé derrière.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Dubois

Il s’agit d’une sixième médaille olympique pour Hamelin, une quatrième en or. Avec ses six médailles, le patineur de 37 ans rejoint Cindy Klassen, patineuse de vitesse sur longue piste, au somment de la liste des plus grands médaillés canadiens de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver. Il devance du même coup Marc Gagnon et François-Louis Tremblay qui en ont gagné cinq.

Après la compétition, Charles Hamelin a expliqué qu’il ne pouvait être plus heureux que de terminer sa carrière sur un tel point d’exclamation. « Je ressens tellement d’émotions, mais je ne le réalise pas, je suis comme dans un rêve. Je vais me réveiller demain et je vais sûrement pleurer toute ma vie ! »

Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles participaient à leurs premiers Jeux et ils étaient heureux de pouvoir faire partie de l’histoire si tôt dans leur carrière. « C’était apaisant de savoir qu’on avait quelqu’un à côté de nous qui avait gagné cinq médailles. Il est une idole depuis que je suis jeune et un modèle pour savoir comment s’entraîner et devenir un champion », a souligné Laoun.

« Charles est un ami, ça fait des années qu’on s’entraîne ensemble. On a vécu beaucoup de succès et plein de défaites ensemble. C’est un exemple, chaque jour à l’entraînement on le voit se défoncer », a renchéri Pierre-Gilles.

Steven Dubois conclut lui aussi les Jeux de brillante façon avec une troisième médaille. Il avait remporté le bronze au 500 m et l’argent au 1500 m.

Il s’agit aussi de la quatrième médaille du Canada à ces Jeux en courte piste.

L’équipe canadienne avait remporté la médaille de bronze à cette même épreuve il y a quatre ans aux Jeux olympiques de PyeongChang. Hamelin et Dion faisaient aussi partie de ce quatuor. La dernière fois que le Canada avait gagné l’or au relais 5000 m remonte aux Jeux de Vancouver en 2010.

Le Canada était l’équipe à battre, étant donné que la formation dirigée par Marc Gagnon occupe le premier rang au classement de la Coupe du monde.

La Corée du Sud et l’Italie suivent le Canada sur le podium.