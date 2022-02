(Pékin) Maxence Parrot n’aura pas une, mais deux médailles à déclarer aux douaniers à son retour au pays.

Alexandre Pratt La Presse

Le planchiste québécois a terminé troisième, mardi (heure de Pékin), dans l’épreuve du grand saut. Une médaille de bronze difficilement acquise.

Après un atterrissage raté lors de son premier essai, Parrot a dû se mettre en mode rattrapage. Il a retenté exactement la même manœuvre sur son deuxième saut, avec succès, pour 93 points, un des meilleurs pointages de la finale. La pression pour son troisième et dernier saut était immense. Une réussite, et une médaille était possible. Un échec, et les espoirs s’envolaient.

Parrot a opté pour un saut plus conservateur, qui lui a valu 76 points. La moitié de ses adversaires ont ensuite chuté, ce qui a permis au Québécois de se faufiler sur le podium.

Le Chinois Yiming Su a été sacré champion olympique, avec trois sauts remarquables. Le Norvégien Mons Roisland complète le trio de tête.

Les deux autres Canadiens inscrits en finale, Mark McMorris et Darcy Sharpe, ont connu une journée difficile, terminant respectivement 10e et 12e.

Parrot avait remporté l’or en descente acrobatique.