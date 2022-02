PHOTO FABRIZIO BENSCH, REUTERS

SKI ACROBATIQUE/SLOPESTYLE CHEZ LES HOMMES

QUALIFS MARDI 0 h 33

FINALE MARDI 20 h 30

Le Québécois Édouard Therriault est monté sur un podium de Coupe du monde en slopestyle pas plus tard que le mois dernier. Et s’il répétait l’exploit sur le plus grande scène ?