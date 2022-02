Le trio canadien composé d’Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais est monté sur la plus haute marche podium, mardi matin, à la poursuite par équipe en patinage de vitesse longue piste.

Nicholas Richard La Presse

Le Canada a remporté la première médaille d’or de son histoire dans cette catégorie. Il s’agit aussi d’une première médaille depuis l’argent récolté à Turin en 2006.

Premières au classement de la coupe du monde en poursuite, les Canadiennes affrontaient les Pays-Bas en demi-finale. Dès le départ, les Néerlandaises ont connu des difficultés, ayant de la difficulté à rester regroupées.

Comme à l’habitude, Maltais et Blondin ont été en avant du peloton pour les trois premiers tours et la double médaillée à ces Jeux, Weidemann, a mené les trois derniers tours. Elles ont devancé leurs compétitrices par 0,96 seconde au fil d’arrivée.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin sur le podium.

En finale, les Canadiennes affrontaient leurs grandes rivales japonaises. Celles-ci étant les deuxièmes au classement mondial, en plus d’être les championnes olympiques en titre et détentrices du record du monde et du record olympique.

Leur domination a été perceptible dès le départ et pour la grande majorité de la course. Le Canada a maintenu un retard d’environ une seconde jusqu’à la mi-course. Lorsqu’Isabelle Weidemann a pris le relais, elle a réussi à rétrécir l’écart. Toutefois, contre toute attente, alors que les Japonaises étaient en plein contrôle dans le dernier tour et qu’elles se dirigeaient vers l’or olympique, Nana Takagi a perdu pied. La voie était donc libre pour le trio canadien qui a filé vers l’or en battant en plus le record olympique avec un chrono de 2:53,44.

Il s’agit de la deuxième médaille d’or du Canada à ces Jeux après celle obtenue par Maxence Parrot au slopestyle en surf des neiges.

Quant à elle, Isabelle Weidemann complète le carrousel. L’Ottaviene de 26 ans met la main sur la médaille d’or, elle qui a aussi remporté l’argent au 5000 m et le bronze au 3000 m, plus tôt à ces Jeux.

Valérie Maltais, de La Baie, remporte une première médaille depuis les Jeux de Sotchi en 2014.