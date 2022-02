(Pékin) Adam Tambellini a marqué deux buts, dont un à l’aide d’un tir de pénalité, en plus d’ajouter trois passes alors que le Canada a surmonté une petite frayeur en début de match, mardi, pour vaincre la Chine 7-2 en ronde de qualification du tournoi de hockey masculin aux Jeux olympiques de Pékin.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Jordan Weal, avec deux buts et une passe, Eric Staal et Jack McBain, avec un but et une passe chacun, et Eric O’Dell ont aussi contribué à l’offensive dans le camp des Canadiens. Matt Tomkins a effectué 27 arrêts devant le filet tandis que Maxim Noreau a ajouté trois passes.

Cory Kane a marqué deux fois pour la Chine. Jeremy Smith a repoussé 15 tirs pour le club hôte à la première période avant de se blesser à la jambe gauche. Paris O’Brien est venu en relève et a effectué 23 arrêts pour les Chinois, qui n’ont remporté aucune victoire en quatre matchs et ont été surclassés 23 buts à 4 pour les premiers Jeux du programme.

La formation canadienne privée des joueurs de la LNH, qui avait déjà défait les Chinois 5-0 dimanche lors du dernier match du tournoi rotation et qui est cinquième tête de série après avoir terminé deuxième du groupe A derrière les États-Unis, affrontera désormais la Suède en quarts de finale, mercredi.

Les Canadiens devront toutefois être bien meilleurs s’ils veulent jouer pour une médaille à Pékin.

Dans les autres matchs de qualification, la Slovaquie a vaincu l’Allemagne 4-0, le Danemark a battu la Lettonie 3-2 et la Suisse a eu raison de la République tchèque 4-2.

Les autres quarts de finale opposeront la Slovaquie aux États-Unis ; le Danemark au Comité olympique russe et la Finlande à la Suisse.

L’équipe chinoise aux Jeux de 2022 était composée de représentants du Kunlun Red Star, un club de la KHL installé à Pékin qui a terminé dernier cette saison. Sur les 25 joueurs du pays, 18 sont nés ou ont grandi en Amérique du Nord, dont 11 ont des liens avec le Canada, tandis qu’un est russe.