(Zhangjiakou) Une fiche parfaite au dernier passage au pas de tir a pavé la voie aux frères Boe pour remporter une autre médaille d’or olympique pour la Norvège en biathlon aux Jeux de Pékin, mardi.

Martha Bellisle Associated Press

Vetle Sjaastad Christiansen a skié la dernière portion du relais à quatre et a atteint les cinq cibles au champ de tir avant de franchir l’arrivée en premier. Le biathlète du Comité olympique russe Eduard Latypov, qui menait largement la course lors du dernier relais, a eu du mal lors de cet arrêt au champ de tir. Il a utilisé ses trois balles de rechange et a encore dû effectuer un tour de pénalité.

Les Norvégiens ont remporté la course en une heure, 19 : 50,2 minutes, offrant à Johannes Thingnes Boe sa troisième médaille d’or et sa quatrième au total à Pékin. Tarjei Boe a remporté sa deuxième médaille d’or en plus d’une d’argent et d’une de bronze.

Strula Holm Laegreid a effectué le premier le relais pour la Norvège.

Les difficultés du ROC ont permis à la France d’obtenir l’argent, à 27,4 secondes de la Norvège. Les Russes ont gagné le bronze, à 45,3 secondes, après avoir mené pendant presque toute la course.

Les Canadiens Adam Runnalls, Christian Gow, Jules Burnotte et Scott Gow ont terminé au 6e rang, à 1 : 56,3 des vainqueurs.

« Une course presque parfaite, a commenté l’Albertain Scott Gow, Dix-neuf en 20 (au champ de tir), c’est vraiment excellent. Je suis satisfait de la façon dont j’ai géré les choses et les conditions de vent. »

Quentin Fillon Maillet a skié le dernier relais pour la France et a également raté une cible dans le champ de tir, mais il a pu compléter sa série avec une balle de rechange.

Il s’agissait de la cinquième médaille de Fillon Maillet aux Jeux de Pékin. Il avait déjà remporté deux médailles d’or et deux d’argent.

Cette course, prévue en fin d’après-midi, a été devancée de deux heures et demie en raison des températures glaciales. La température devait chuter à moins 20 degrés Celsius à 18 heures, ce qui rendait la compétition dangereuse pour les athlètes.