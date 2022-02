(Zhangjiakou ) Olivia Asselin n’a pas été en mesure de terminer la finale de descente acrobatique en ski, mardi (heure locale) à Genting Park. L’athlète de Lévis souffre d’un inconfort à un genou et de beaucoup de fatigue. Elle a terminé au 11e rang de l’épreuve.

Émilie Bilodeau La Presse

La Canadienne était au haut de la piste pour la finale. Son nom, sa photo et son drapeau ont été affichés sur l’écran géant de la compétition. La skieuse canadienne a pris le départ, mais elle n’a essayé aucun truc spectaculaire sur les trois rampes et les trois sauts de la descente acrobatique.

Au bas de la piste, elle s’est effondrée dans les bras de son entraîneur. Leur discussion a duré une dizaine de minutes, puis l’athlète est remontée sur l’une des motoneiges vers le haut de la piste. Olivia Asselin s’est toutefois retirée de la compétition avant sa deuxième descente.

La jeune Québécoise de 17 ans ne s’est pas présentée devant les médias après son retrait. C’est Peter Judge, directeur général de Freestyle Canada, qui a pris la parole.

Il a expliqué que la skieuse avait un inconfort à un genou après avoir raté un atterrissage en qualifications. Surtout, l’athlète souffre de fatigue mentale après avoir participé à l’épreuve de grand saut, il y a une semaine. Elle est arrivée 8e lors de cette compétition.

« Pour la plupart du monde, c’est très difficile de comprendre tout le stress qui entoure les Jeux olympiques. Pensons à Simone Biles à Tokyo, cet été [la gymnaste s’était retirée de la compétition olympique]. Le poids est grand pour une athlète de 17 ans qui n’a pas beaucoup d’expérience dans les compétitions de haut niveau. Ç’a certainement été un enjeu pour elle », a-t-il expliqué.

Peter Judge a discuté avec la jeune athlète après sa seule descente de la journée. Celle-ci s’est ensuite rendue à un test antidopage. « En ce moment, elle est dévastée comme n’importe qui le serait dans ces circonstances. Quand on vient aux Jeux, on veut faire le mieux possible. Elle sait que ses amis et sa famille la regardaient et que le pays la supportait. Elle voulait faire le mieux qu’elle pouvait. »

Peter Judge a expliqué que la skieuse avait tenté de voir comment elle se sentait sur la neige, mais que ça ne fonctionnait tout simplement pas pour elle, mardi. « Dans ce genre de situation, on priorise la santé et le bien-être de l’athlète, surtout quand il s’agit d’une adolescente de 17 ans qui a un long futur devant elle. »

« C’est une petite fille très forte. Elle va rebondir », a-t-il insisté.

Gu encore sur le podium

La Suissesse Mathilde Gremaud a eu la pire descente de la journée, mais aussi la meilleure. Son deuxième essai sur trois lui a valu 86,56 points.

« Je me suis réveillée avec une bonne énergie, positive, et avec l’envie de skier », a expliqué la nouvelle médaillée d’or. Elle avait remporté l’argent à PyeongChang.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Mathilde Gremaud

La médaille d’argent est allée à la superstar Eileen Ailing Gu, qui est née en Californie, mais qui représente la Chine. L’athlète a remporté l’or au grand saut, il y a une semaine.

« Mon objectif pour ces Jeux olympiques était de gagner une médaille d’or et d’avoir un podium de plus dans une épreuve différente. J’ai donc déjà atteint cet objectif et je m’en vais dans mon épreuve la plus forte [la demi-lune]. Je me sens vraiment bien en ce moment et super excitée de voir ce que les deux prochains jours nous réservent. »

Le podium a été complété par l’Estonienne Kelly Sildaru, 19 ans, qui occupe actuellement le premier rang du classement de la Coupe du monde en descente acrobatique.

Olivia Asselin était la seule Canadienne en finale.