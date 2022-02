(Zhangjiakou) Déjà médaillée à l’épreuve par équipe, la skieuse acrobatique Marion Thénault a pris le septième rang à l’épreuve individuelle des sauts, ratant la grande finale d’une seule place, lundi matin.

NIcholas Richard La Presse

La Sherbrookoise avait bien fait au cours de la nuit lors des qualifications. Elle avait alors pris le cinquième rang. Lors de la finale, six des 12 skieuses avançaient en grande finale. Le meilleur des deux sauts effectués était pris en considération pour chaque concurrente.

Lors de son premier, la skieuse de 21 ans a raté son atterrissage, ce qui l’a fait chuter. Malgré une belle exécution de son Back/Full-Double Full, elle a obtenu un maigre 66,97 au tableau des points. Elle était provisoirement 10e après la première ronde.

À son deuxième essai, Thénault est revenue avec un saut qu’elle a l’habitude de réaliser et de réussir. Elle parvenue à bien rendre son back Double Full Full, avec une belle maîtrise et un atterrissage stable. Cependant, les juges ne lui ont alloué que 91,29 points, ce qui la positionnait en sixième position. Après elle, seule l’Australienne et championne du monde en titre Laura Peel pouvait la déloger.

Peel a réalisé un saut ayant un degré de difficulté plus élevé que celui de Thénault, mais son arrivée au sol a été plus pénible, alors que ses deux mains ont touché le sol pour éviter la chute. Néanmoins, les juges lui ont décerné 100,02, bons pour la quatrième place. La Québécoise a donc glissé à l’extérieur de groupe des qualifiées. Elle a raté la grande finale par 0,71 point.