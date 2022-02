Biathlon

Jules Burnotte heureux de sa 28e place

Une fin de course rocambolesque n’a pas empêché Jules Burnotte de décrocher un deuxième top 30 en deux jours aux Jeux olympiques de Pékin, ni d’obtenir un dossard pour la course du départ groupé. Dimanche, le biathlète de 25 ans a été le 28e (+4 min 40,7 s, 5 cibles ratées) à franchir la ligne d’arrivée de la poursuite 12,5 kilomètres dans une course qu’il n’est pas prêt d’oublier.