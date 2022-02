Quadruples championnes olympiques (2002, 2006, 2010 et 2014), les Canadiennes disputeront jeudi leur septième finale en autant de participations aux Jeux depuis 1998. Sur la photo, Marie-Philip Poulin.

(Pékin) L’équipe canadienne de hockey féminin a réécrit le livre des records olympiques pendant son parcours vers la finale aux Jeux de Pékin.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La médaille d’or est toutefois plus importante pour les joueuses.

Dans la foulée de leur victoire de 10-3 contre la Suisse, lundi lors des demi-finales du tournoi, les Canadiennes ont notamment battu le record du plus grand nombre de buts inscrits pendant le tournoi (54).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mélodie Daoust (15) a effectué un retour au jeu.

Le Canada a atteint toutes les finales en hockey féminin depuis que le sport a fait son entrée aux Olympiques, à Nagano au Japon, en 1998.

Les Canadiennes ont rendez-vous avec leurs grandes rivales américaines, championnes en titre, lorsqu’elles tenteront de mettre la main sur une cinquième médaille d’or, jeudi, au Palais omnisports de Wukesong.

Les Américaines ont défait la Finlande 4-1 dans l’autre demi-finale. Après quatre médailles d’or consécutives, le Canada s’est incliné 3-2 en tirs de barrage aux mains des États-Unis il y a quatre ans à PyeongChang, en Corée du Sud.

« Nous savons que c’est à portée de mains et nous devons aller sur la patinoire et offrir une performance en or », a exprimé l’attaquante Brianne Jenner.

Les unités de cinq du Canada fonctionnent avec rapidité et créativité, ce qui rend l’équipe de 2022 très explosive en attaque.

« Le nombre de buts que nous avons marqués n’est pas accidentel, a analysé Jenner. Nous avons mis beaucoup d’efforts sur notre attaque. »

Marie-Philip Poulin a sonné la charge pour le Canada en inscrivant deux buts, dont un des plus beaux du tournoi en provenance de l’aile gauche.

Protégeant la rondelle avec sa lame de bâton au moment qu’elle coupait au filet, la capitaine a fait mouche grâce à une feinte du revers. Poulin a marqué son autre but en provenance du haut du cercle de mise en jeu, son endroit favori.

« Certains des jeux qu’elle réussit, tu ne peux pas les préparer », a soutenu l’entraîneur-chef du Canada, Troy Ryan.

La recrue Claire Thompson a établi un record du tournoi pour le plus de points amassés par une défenseure. Elle a récolté deux buts et 10 aides en six matchs.

Le neuvième but de Jenner a égalé le record du tournoi, détenu conjointement par la Canadienne Meghan Agosta et la Suissesse Stefanie Marty.

Jamie Lee Rattray, Blayre Turnbull, Renata Fast, Erin Ambrose, Emily Clark, Emma Maltais et Thompson ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Canada, lundi.

L’ancien record du tournoi pour le plus de buts avait été établi par le Canada (44) en 2010. Il a réussi quatre buts en 2 : 05 et cinq buts en 3 : 24, lundi, pour également effacer les records précédents.

« Je crois que nous amenons le jeu à un autre niveau en ce moment, a insisté l’attaquante Sarah Nurse. Je sais que les gens regardent les pointages et pensent encore une fois que nous dominons les équipes, mais je pense que ce que nous faisons sur la glace en ce moment, c’est de pousser le rythme du hockey féminin. Nous jouons un style de hockey qui n’a jamais été vu à ce tournoi auparavant. »

Les quatre mentions d’aide de Nurse, lundi, lui en ont donné 12 à Pékin. Elle a égalé le record du tournoi détenu par la Canadienne Hayley Wickenheiser.

Les Canadiennes et les Américaines ont croisé le fer lors de chaque match de la médaille d’or, sauf en 2006.

Les États-Unis ont gagné la médaille d’or en 1998, avant que le Canada signe quatre titres olympiques consécutifs. La Suède avait surpris les Américaines en demi-finale, en 2006, avant de perdre 4-1 contre le Canada.

Le Canada a alloué plus de deux buts dans un match de hockey féminin pour une première fois à Pékin. La gardienne Ann-Renée Desbiens a repoussé 10 des 13 rondelles dirigées vers elle, après avoir réalisé 51 arrêts dans un gain de 4-2 contre les États-Unis, plus tôt dans le tournoi.

Lara Stalder a enfilé l’aiguille deux fois pour la Suisse alors qu’Alina Mueller a ajouté un but. Saskia Maurer a remplacé Andrea Braendli devant le filet lors du premier engagement.

Mélodie Daoust, qui a mené le Canada au chapitre des points lors de la conquête du titre mondial, l’été dernier, est revenue dans la formation, lundi. Elle n’avait pas joué depuis qu’elle avait subi une blessure au haut du corps le 3 février.