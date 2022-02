(Zhangjiakou) « J’espère que ma blonde va vouloir être ma valentine ! »

Simon Drouin La Presse

Antoine Cyr rigolait dans la zone mixte au ski de fond, dimanche après-midi, après le relais 4 X 10 km. En ce 14 février sans compétition pour les fondeurs, il est l’un des rares athlètes canadiens qui pourront célébrer la Saint-Valentin en bonne et due forme aux Jeux olympiques de Pékin. Autant que faire se peut avec les masques obligatoires et les cubicules en plexiglas de la cafétéria.

Cyr, pince-sans-rire : « Il n’y a pas grand-chose dans le village olympique. On va sûrement se faire un bon souper romantique à la cafétéria. Il y a du PFK ou de la Pizza Hut, peut-être qu’on va manger ça ! Je ne sais pas. »

Sa blonde, Laura Leclair, fait également partie de l’équipe canadienne de ski de fond. Elle ne pensait pas avoir l’occasion de côtoyer son amoureux aussi souvent à Zhangjiakou.

« En Coupe du monde, l’année passée, il y avait vraiment la bulle des femmes et la bulle des hommes », a relaté la fondeuse de Chelsea après les qualifications du sprint individuel, la semaine dernière.

« Ici, on est comme dans une belle bulle, on peut continuer à se voir et à se parler. C’est vraiment le fun. Pour les deux, ce sont nos premiers Jeux, on est ici pour l’expérience. C’est vraiment spécial de vivre ça à deux, dans le même village, dans le même sport. On est chanceux. »

N’empêche, le port du masque est de rigueur partout. « Je suis coloc avec Cendrine Browne. Je ne voudrais pas qu’il y ait des situations qui [tournent mal]. On le fait et on vit bien avec ça. La saison dernière, on a passé deux mois et demi ensemble en Coupe du monde, mais on n’a pas pu se voir. Juste de pouvoir se parler, c’est un extra. »

Déjà qualifié dans l’équipe olympique, Cyr participait aux sélections de Canmore le mois dernier quand sa copine a assuré sa place en remportant le sprint individuel.

« Ça faisait chaud au cœur, j’étais vraiment content pour elle, a dit l’athlète de Gatineau. Laura et moi, on partage non seulement une passion commune, on partage nos vies. Ça fait maintenant presque quatre ans qu’on sort ensemble. C’est exceptionnel de vivre ça avec elle. »

Même devant un baril de poulet frit ou une pizza à la poêle bien grasse.