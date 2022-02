PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

Olivia Asselin n’a pas fini de nous surprendre à ses premiers Jeux olympiques. La Québécoise de 17 ans s’est qualifiée pour sa deuxième finale en autant d’épreuves, dimanche soir, en slopestyle.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Asselin avait deux descentes pour montrer l’étendue de son savoir-faire et se classer parmi les 12 premières.

La native de Lévis a skié avec brio à son premier passage. Fluide et en confiance sur ses skis, elle s’est démarquée de ses adversaires par la créativité de ses sauts, obtenant 64,68 points. Elle a pris le 9e rang à l’issue de la première manche.

Son deuxième essai ne s’est pas aussi bien déroulé. À reculons sur le premier module, elle a fait une petite faute, ce qui a semblé la déconcentrer par la suite. Elle a tenté un backslide sur le troisième module, mais a perdu l’équilibre à l’atterrissage et n’a donc obtenu que 6,75 points.

Grâce à sa première descente, Asselin a pu conclure au 11e rang. Elle tentera de décrocher sa première médaille olympique lundi, à 20 h 30.

L’Ontarienne Megan Oldham, seule autre Canadienne à prendre part à l’épreuve, a connu une journée plus difficile et n’a pu se qualifier. À sa première descente, elle a chuté dès son atterrissage du premier module. Elle a tenté de se reprendre à son deuxième essai, mais a raté une prise de skis à son dernier saut, ce qui lui a coûté cher aux points. Elle a finalement obtenu 63,10 points et conclu la compétition au 13e rang.