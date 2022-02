Dubois a terminé derrière le Hongrois Shaoang Liu et l’athlète du Comité olympique russe Konstantin Ivliev.

Septième au classement de la Coupe du monde sur la distance, Steven Dubois a été prudent en fin de course et a patiné pour être certain de conserver sa place sur le podium.

Le patineur québécois Steven Dubois a remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 500 m en patinage de vitesse courte piste, dimanche matin.

Nicholas Richard La Presse

Il s’agit de sa deuxième médaille des Jeux, après avoir gagné l’argent à l’épreuve du 1500 m.

Dès les premiers tours, le Hongrois Shaoang Liu et l’athlète du Comité olympique russe Konstantin Ivliev ont pris les devants. Dubois devait donc protéger sa place au troisième rang.

Il a été en mesure de le faire, même qu’il a réduit la distance entre lu et les deux meneurs.

Septième au classement de la Coupe du monde sur la distance, le Québécois a été prudent en fin de course et a patiné pour être certain de conserver sa place sur le podium, sachant qu’Abzal Azhgaliyev, du Kazakhstan, se rapprochait.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

La Hongrie et le Comité olympique russe ont respectivement remporté l’or et l’argent.

Il s’agit d’une première médaille depuis les Jeux de Sotchi en 2014 au 500 m masculin pour le Canada.

Des qualifications mouvementées

Lors des rondes de qualifications, en quarts de finale, les deux patineurs canadiens prenant part à cette journée de compétition étaient du même groupe. Jordan Pierre-Gilles et Steven Dubois faisaient partie de la quatrième vague des demi-finales. Dubois a mené jusqu’aux deux derniers tours, avant de se faire dépasser par Liu, de la Hongrie.

Malheureusement, Pierre-Gilles a chuté avec trois tours à faire. Il était à l’arrière du peloton.

« Au départ, j’ai eu un contact avec le Hongrois et je ne sais pas si ç’a affecté mes lames ou quoique ce soit. Après ça j’ai été hésitant. Je pense que je n’ai pas été assez relâché. Je suis vraiment déçu, c’est sûr que j’espérais beaucoup mieux pour ma dernière compétition individuelle. J’avais beaucoup à donner, j’aurais pu me rendre loin », a expliqué Pierre-Gilles après la course.

En demi-finale, Dubois a eu chaud. Installé en deuxième place, le Québécois était en bonne position pour se qualifier pour la finale A, mais le Coréen Daeheon Hwang l’a fait trébucher. Il a donc terminé en quatrième position, mais les officiels l’ont fait avancer en première finale.