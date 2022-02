C. Des neuf membres de l’équipe nationale, six proviennent du Québec, soit Cendrine Browne (Saint-Jérôme), Antoine Cyr (Gatineau), Laura Leclair (Chelsea), Olivier Léveillé (Sherbrooke), Katherine Stewart-Jones (Chelsea) et Olivia Bouffart-Nesbitt (Morin-Heights).

Nicholas Richard La Presse

Reece Howden ne néglige pas l’entraînement !

Plusieurs intervenants du monde du hockey ont parlé des cuisses extrêmement musclées, paraît-il, de Martin St-Louis, au temps où il était actif dans la LNH. Le nouvel entraîneur-chef du Canadien a officiellement un nouveau rival. Reece Howden, champion en titre du globe de cristal en ski cross, a été photographié pendant un entraînement par sa coéquipière Britanny Phelan. La Canadienne a mis le cliché sur Instagram et on comprend rapidement pourquoi Howden est l’un des athlètes les plus en forme et talentueux du circuit mondial.

Lindsey Vonn parmi les fans de Shaun White

La légende du snowboard Shaun White participait à ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques. L’athlète de 35 ans a marqué l’histoire de son sport, avec notamment trois médailles d’or olympiques, et c’est une page d’histoire du sport qui se tourne avec la retraite de l’Américain. Beaucoup de spectateurs étaient rivés devant leur téléviseur jeudi soir pour assister à l’épreuve de demi-lune et aux derniers moments en piste de ce grand champion. Parmi eux, une amie de White, l’ancienne skieuse Lindsey Vonn, qui a publié plusieurs stories sur son compte Instagram, témoignant de son respect et de son amour pour le planchiste.

Alice Robinson s’en sort indemne

L’épreuve du super-G féminin s’est déroulée sans évènement majeur, mis à part peut-être la chute d’Alice Robinson. Plus de peur que de mal pour la Néo-Zélandaise. Elle est entrée en contact avec l’un des piquets alors qu’elle descendait à 110 km/h, ce qui l’a fait tomber. Elle a semblé se faire mal à une jambe sur la séquence, mais après quelques secondes au sol, elle s’est relevée et est parvenue à descendre la piste sur ses deux pieds. Quelques heures plus tard, l’athlète de 20 ans a confirmé sur son compte Instagram qu’elle n’avait rien, sauf un bleu, et elle a tourné sa chute en dérision, sachant que ç’aurait pu être bien plus dommageable.

Dominique Maltais fière d’avoir pu inspirer Éliot Grondin

Tout le pays a été soulevé par la performance qui a valu à Éliot Grondin la médaille d’argent en snowboard cross jeudi. La double médaillée olympique dans la même discipline, Dominique Maltais, a publié une photo d’elle en compagnie du jeune Grondin, il y a plusieurs années. Elle est fière d’avoir pu inspirer le Beauceron dans la réalisation de ses rêves.

Mikaela Shiffrin revient en force

Il s’en est passé, des choses, pour Mikaela Shiffrin au cours des derniers jours. Tout le monde l’attendait, mais elle n’est pas parvenue à terminer la première manche tant en slalom géant qu’en slalom, ses deux disciplines de prédilection. Elle a été ébranlée, on s’en doute. Sa participation aux autres épreuves était donc mise en doute. Sauf qu’elle est revenue en force jeudi soir avec une neuvième position en super-G. Elle a par ailleurs publié un petit message sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle parle de l’échec, du travail et du soutien qu’elle a eu dans les derniers jours. « La fille qui tombe… peut aussi voler », a-t-elle écrit en introduction.