La première moitié du programme de danse sur glace était présentée samedi matin. Les trois duos canadiens qui participaient à la première épreuve de danse rythmique ont été en mesure de se qualifier pour la prochaine étape.

Nicholas Richard La Presse

Piper Gilles et Paul Poirier ont terminé au sixième rang, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont pris la huitième place et Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont fini en 13e position. 20 des 23 duos se qualifiaient pour participer à l’épreuve de danse libre, pour la conclusion du programme de danse sur glace.

Gilles et Poirier pointent au quatrième rang mondial et ils ont fait un peu moins bien que lors du programme par équipe il y a quelques jours. Comme d’habitude, dans leurs vêtements colorés dominés par l’orangé, le duo a été victime d’un petit déséquilibre au début de leur numéro. Leur synchronisme et leur rythme vis-à-vis la musique leur a quand même offert beaucoup de points. Une séquence en milieu de parcours pendant laquelle leur glisse, leur portée, leur rotation et leur sortie a été exécuté à la perfection a été payante. Très expressifs, les deux Canadiens n’ont cependant pas obtenu la clémence des juges. Le duo a reçu 83,52 points, pour le cinquième rang provisoire à ce moment.

« On fait souvent des erreurs à l’entraînement et de voir que ça ne nous a pas trop affectés aujourd’hui, ça montre à quel point on est bien préparés », a souligné Poirier après la compétition.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

Étant le premier duo canadien à s’élancer, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont terminé au 13e rang, avec 72,59 points. Classé au 17e rang mondial, le duo a performé sous la chanson Funkytown. Parmi leurs faits saillants, les patineurs ont réalisé trois voltes consécutives, précises et bien synchronisées. Les deux patineurs se sont bien accompagnés tout au long de la chorégraphie. « C’est vraiment le fun ! », a lancé Lajoie à ses entraîneurs en quittant la surface glacée.

Un autre duo qui a la chance de bien faire à ces Jeux, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen, a fait belle figure en prenant la huitième position. Ils avaient terminé au même rang lors des derniers Championnats du monde. Accompagné de la pièce Careless whisper de George Michael, le duo avait beaucoup de vitesse, a patiné de manière très fluide et a eu de bons ancrages solides dans la glace. Ils ont livré un bon programme dans l’ensemble en méritant 78,54 points.

PHOTO BERNAT ARMANGUE, ASSOCIATED PRESS Nikolaj Soerensen et Laurence Fournier Beaudry

Ce sont les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les favoris, qui mènent le bal, avec une récolte de 90,83. Ils avaient remporté l’argent en 2018 en finissant derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.

Le Comité olympique russe et les États-Unis suivent au classement.