Dormir dans sa voiture et finir cinquième aux Jeux

Un dilemme attendait Mirela Rahneva après avoir raté de justesse le podium olympique en skeleton, samedi, à Pékin.

MARTIN COMTOIS Le Droit

L’athlète d’Ottawa se trouvait devant un comptoir de restauration rapide Pizza Hut. «On nous offre dix pointes. Et j’ai deux options, soit une garniture exclusivement de fromage ou un mélange d’un peu de tout», relate-t-elle sur un ton enjoué lorsque jointe par Le Droit. Deux heures auparavant, la femme de 33 ans avait terminé cinquième à seulement 1,53 seconde d’une médaille de bronze. On connaît des sportifs qui auraient été déçus, frustrés et même abattus par un tel dénouement. Certains auraient même refusé une entrevue. Pas Rahneva.