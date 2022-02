Meryeta O’Dine et Eliot Grondin

Grondin et O’Dine remportent le bronze dans une course folle

Le snowboard cross est un sport enlevant, surprenant, stressant. Parlez-en à Éliot Grondin et Meryeta O’Dine

Jean-François Téotonio La Presse

Les surfeurs canadiens ont uni leurs efforts pour remporter la médaille de bronze lors d’une finale de snowboard cross mixte haletante.

Grondin s’était classé troisième lors de sa descente en finale, après avoir été rattrapé en deuxième moitié de parcours. Ce qui faisait en sorte qu’O’Dine devait s’élancer quelques dixièmes de seconde après les meneuses de sa course.

Elle se battait pour un podium lorsqu’elle a chuté avec l’Italienne Caterina Carpano. L’Américaine Lindsey Jacobellis filait alors pour l’or, tandis que l’Italienne Michela Moioli se dirigeait vers une médaille d’argent assurée.

Mais la troisième place n’était pas encore décidée. Il a fallu que Meryeta O’Dine se relève le plus rapidement possible tenter de franchir le fil d’arrivée en troisième position. Ce qu’elle fit.

Le duo canadien pose ainsi le pied sur le tout premier podium olympique de cette discipline.

La magie Grondin, ce sont ses départs fulgurants. Dès l’ouverture des portes, on a l’impression qu’il a déjà deux, trois longueurs de planche d’avance. Ça lui permet notamment d’absorber les remontées éventuelles de ses adversaires.

Et de donner du lest à sa compatriote Meryeta O’Dine, qui s’élance après lui en reprenant l’écart qu’il a laissé derrière. C’est arrivé en demies et en quarts. Le tandem s’était placé en deuxième position lors de ces étapes.

L’autre duo canadien, composé de Liam Moffatt et Tess Critchlow, a été éliminé en vertu de sa troisième place en quarts. C’est aussi lors de cette vague que le duo autrichien du champion olympique masculin Alessandro Haemmerle a été écarté du portrait des demi-finales, terminant quatrième.