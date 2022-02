(Zhangjiakou) Le Beauceron Éliot Grondin a dominé les qualifications du snowboard cross aux Jeux olympiques de Pékin, jeudi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Grondin, qui participe à ses deuxièmes JO, a facilement négocier le parcours du parc de neige de Genting de Zhangjiakou pour conclure sa vague de qualification en une minute, 16,29 secondes, meilleur temps de cette ronde par 71 centièmes. Il a devancé un trio d’Autrichiens formé de Julian Lüftner, Jakob Dusek et d’Alessandro Haemmerle, médaille d’argent des Mondiaux 2021.

Son compatriote Liam Moffatt, de Truro, en Nouvelle-Écosse a de son côté le 13e meilleur temps. Kevin Hill, de Vernon, en Colombie-Britannique, a eu besoin de sa deuxième descente pour se classer 26e en vue des huitièmes, prévus plus tard jeudi.

Grondin, âgé de 20 ans seulement, avait pris le 36e rang aux Jeux de PyeongChang. Le médaillé de bronze des derniers Mondiaux de surf des neiges est un espoir de médaille dans cette discipline.

Âgé de 24 ans, Moffatt participe à ses premiers Olympiques. Il a terminé au huitième échelon lors des Mondiaux 2021, présentés à Idre Fjall, en Suède.

Vétéran de 35 ans, Hill en est à ses troisièmes Jeux. Il a terminé huitième à Sotchi et 14e à PyeongChang. Hill a remporté l’argent aux Mondiaux 2015 et le bronze deux ans plus tard. Il a conclu en 15e position en 2021.