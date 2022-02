(Zhangjiakou) Le Canada a remporté la médaille de bronze lors de la grande finale du saut par équipe mixte en ski acrobatique des Jeux olympiques de Pékin, jeudi, au Parc de neige de Genting.

La Presse Canadienne

L’équipe canadienne composée de Marion Thénault (62,74), Miha Fontaine (116,48) et Lewis Irving (111,76) a conclu la finale 2 avec un score cumulatif de 290,98 points.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Lewis Irwing après son saut

Les États-Unis ont remporté la médaille d’or avec un grand total de 338,34 points, devant la Chine (324,22). La Suisse (276,01) a pris le quatrième rang.

Lors de la finale 1, le Canada s’était également classée troisième avec un score cumulatif de 326,94 points. La Chine (336,89) avait terminé au premier rang devant les États-Unis (330,55). La Suisse s’était classée quatrième.

Le Comité olympique russe et la Biélorussie ont été éliminés à l’issue de la finale 1.

Les équipes occupant les quatre premières positions parmi les six inscrites à la compétition accédaient à la finale 2.

Cette discipline est présentée aux Jeux olympiques pour la première fois, mais elle fait partie du programme de la Coupe du monde depuis 2014-15. En 2019, elle a fait son apparition aux Championnats du monde.

Chaque équipe est composée de trois skieurs avec au moins un homme et une femme. La composition exacte est laissée à l’appréciation de chaque nation qui peut choisir d’avoir deux femmes et un homme ou l’inverse. Les scores réalisés par chaque skieur sont additionnés et l’équipe qui obtient le plus grand total l’emporte.