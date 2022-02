PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE

HOCKEY MASCULIN | CANADA c. ALLEMAGNE

JEUDI, 8 h 10

On le sait tous, les joueurs de la LNH sont toujours en action de ce côté-ci du monde. N’empêche, Équipe Canada a su assembler une formation intéressante qui lancera sa quête de l’or olympique jeudi en matinée, heure de Montréal. David Desharnais, sur la photo, et le reste de sa bande affronteront l’Allemagne.