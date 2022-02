(Pékin) Connor McDavid n’est pas ici. Leon Draisaitl, Jonathan Huberdeau, Cale Makar et Andrei Vasilevskiy non plus. Mais il y aura quand même des hockeyeurs talentueux dans ce tournoi olympique. Notamment les trois premiers joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey, l’été dernier, ainsi que deux espoirs slovaques intrigants. Voici 10 joueurs à suivre au cours des prochains jours.

Alexandre Pratt La Presse

SIMON NEMEC, défenseur, Slovaquie

On s’attend à ce que ce jeune défenseur offensif soit parmi les trois premiers joueurs réclamés au prochain repêchage. Les Québécois Jérémy Ouellet-Beaudry et Marc-Olivier Crevier-Morin l’ont affronté, cet hiver, dans la ligue slovaque.

« Nemec est un excellent joueur, affirme Ouellet-Beaudry. Je l’ai remarqué dès notre premier match contre lui. J’étais surpris d’apprendre qu’il avait seulement 17 ans. Il est très mobile. Le plus impressionnant, c’est son calme avec la rondelle. Il joue à la pointe sur la deuxième unité en supériorité numérique, et il effectue de bons jeux sous pression. »

« C’est un jeune défenseur très confiant, avec un beau coup de patin, ajoute Crevier-Morin. Il est bon défensivement, et très bon avec la rondelle. J’ai trouvé qu’il était bon dans toutes les circonstances [all around], et qu’il semblait être mature pour son âge dans son style de jeu. »

Un défenseur offensif. Mobile. Droitier. Partisans du Canadien, prenez des notes !

OWEN POWER, défenseur, Canada

Le tout premier choix du dernier repêchage, qui appartient aux Sabres de Buffalo, est un général en défense. « Il a énormément évolué dans la dernière année », souligne l’entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, qui l’a dirigé avec l’équipe junior du Canada. « Il est d’un calme incroyable. C’est un gros bonhomme [6 pi 6 po, 215 lb] ultramobile, excellent patineur, capable de jouer dans toutes les situations. Il est du moule de Victor Hedman. C’est-à-dire qu’il n’est pas le défenseur le plus physique, mais il fait sentir sa présence. » À l’entraînement, cette semaine, Power évoluait sur la première paire, avec Mat Robinson.

MATTHEW BENIERS, centre, États-Unis

Coéquipier d’Owen Power à l’Université du Michigan, Beniers a été sélectionné au deuxième rang du dernier repêchage par le Kraken de Seattle. Louis Robitaille a dirigé une dizaine de parties contre lui, lors de compétitions internationales. « C’est un gars qui joue à très haute vitesse. Même s’il n’a que 19 ans, il est capable de patiner avec les plus vieux. Il est fort sur la rondelle, excellent pour protéger la rondelle. Il est aussi capable d’alimenter ses coéquipiers. » Un comparatif ? « Il a beaucoup de Kyle Connor en lui. »

MASON MCTAVISH, centre, Canada

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Mason McTavish

Le troisième choix du dernier repêchage a commencé la saison avec les Ducks d’Anaheim, avec lesquels il a inscrit deux buts en neuf parties. « Ses habiletés sont incroyables, indique Louis Robitaille. Il a des mains rapides. Il excelle en attaque, mais il est aussi responsable en défense. Très fort sur la rondelle. Il aime les défis. C’est un gagnant dans l’âme. Plus l’enjeu est élevé, meilleur il est. » Lors des entraînements, son talent offensif le démarquait des autres. Il sera sur le premier trio, avec Eric Staal et Josh Ho-Sang.

HENRIK TÖMMERNES, défenseur, Suède

Une supervedette du championnat de Suisse. « C’est le joueur le plus précieux soir après soir », soutient le journaliste Cyrill Pasche, de l’agence Sport-Center. Avec 48 points en 40 parties, « il est extrêmement performant offensivement. Son intelligence de jeu, sa vision et surtout sa patience avec la rondelle lui permettent de dominer le jeu à chaque présence. Excellent sur l’avantage numérique, il marque régulièrement à distance grâce à la qualité de son lancer frappé ».

En plus, Henrik Tömmernes est solide en défense. Seule interrogation, selon Cyrill Pasche : sera-t-il capable de reproduire la magie de son jeu sur une patinoire plus petite, aux dimensions de la LNH ?

JAKE SANDERSON, défenseur, États-Unis

PHOTO JOHN AMIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jake Sanderson

Choix de premier tour des Sénateurs en 2020, Sanderson est un défenseur fiable qui a été le capitaine des États-Unis dans plusieurs tournois internationaux. « Il ne te battra pas avec son lancer frappé comme Shea Weber, indique Louis Robitaille. C’est plus un gars qui alimente ses coéquipiers. Un distributeur. Il est très mobile, mais pas le plus physique. » Son style de jeu est comparable à celui de Zach Werenski, des Blue Jackets de Columbus.

DENIS MALGIN, attaquant, Suisse

À 18 ans, il était parmi les 10 meilleurs marqueurs du Championnat mondial junior. À 19 ans, il faisait le saut dans la LNH. À 20 ans, il participait à l’avantage numérique des Panthers de la Floride. Puis sa progression a cessé. Aujourd’hui âgé de 25 ans, il domine dans le championnat suisse, et espère revenir dans la LNH, où ses droits appartiennent aux Maple Leafs. Réussira-t-il sa deuxième impression ? Encore faut-il qu’il puisse jouer. Infecté à la COVID-19, il a raté le premier match du tournoi, et est isolé du reste de son équipe.

SEAN FARRELL, ailier gauche, États-Unis

Ce petit attaquant, qui appartient au Canadien, produit plus d’un point par match cette saison à l’Université Harvard. « Il n’est pas très grand [5 pi 9 po], mais Cole Caufield et lui sont des amis. Ils ont joué ensemble au sein du programme de développement américain. Il est très intelligent. Il a de très bonnes habiletés individuelles. Et quel compétiteur ! », s’était emballé le directeur du développement du Canadien, Rob Ramage, lors d’une entrevue avec mon collègue Mathias Brunet, en novembre. Cela dit, dans le contexte du tournoi olympique, modérez vos attentes. À l’entraînement, il était en rotation sur le quatrième trio.

BRENDAN BRISSON, attaquant, États-Unis

Choix de premier tour des Golden Knights de Vegas en 2020, le fils de l’agent Pat Brisson joue lui aussi à l’Université du Michigan, avec Owen Power et Matthew Beniers. Bon patineur, doté d’un tir sur réception menaçant, il pivotera probablement le deuxième trio des Américains, au centre de Nick Abruzzese (Maple Leafs) et Sam Hentges (Wild).

JURAJ SLAFKOVSKY, ailier gauche, Slovaquie

Comme son compatriote Simon Nemec, Juraj Slafkovsky devrait être parmi les premiers joueurs sélectionnés, l’été prochain. Très imposant physiquement, il évolue depuis plusieurs saisons avec des joueurs plus âgés que lui. Cet hiver, malgré ses 17 ans, il a disputé une vingtaine de parties dans la première ligue finlandaise. Maintenant, dans un tournoi de vétérans, ne vous attendez pas à une domination immédiate.

Le Canada amorce son tournoi contre l’Allemagne, ce jeudi, à 8 h 10 (heure de Montréal).