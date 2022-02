Claude Julien derrière le banc de l'équipe Canada à la coupe Channel One, en décembre dernier.

(Pékin) L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, est arrivé à Pékin, où il sera finalement derrière le banc de la formation masculine canadienne.

Alexandre Pratt La Presse

Julien était tombé sur la glace lors d’une activité d’équipe, la semaine dernière, lors du camp d’entraînement à Davos, en Suisse. Hockey Canada avait alors indiqué qu’il allait devoir rater les Jeux olympiques de Pékin. Mais Julien s’est remis plus vite de sa blessure, et il reprendra ses fonctions d’entraîneur-chef après la partie de jeudi, contre l’Allemagne.

« Claude a gardé le moral et a continué d’appuyer notre équipe pendant son rétablissement, et nous sommes heureux qu’il se soit remis rapidement de sa blessure et qu’il puisse revenir parmi nous afin de poursuivre notre quête de la médaille d’or pour le Canada », a déclaré dans un communiqué le directeur général d’Équipe Canada, Shane Doan

En attendant le retour de Claude Julien, c’est Jeremy Colliton qui assurera l’intérim face à l’Allemagne.