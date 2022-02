Hockey masculin

Dix joueurs à suivre aux Jeux

(Pékin) Connor McDavid n’est pas ici. Leon Draisaitl, Jonathan Huberdeau, Cale Makar et Andrei Vasilevskiy non plus. Mais il y aura quand même des hockeyeurs talentueux dans ce tournoi olympique. Notamment les trois premiers joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey, l’été dernier, ainsi que deux espoirs slovaques intrigants. Voici 10 joueurs à suivre au cours des prochains jours.