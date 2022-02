Lundi, l’équipe russe sous drapeau neutre, portée par Kamila Valieva, a été sacrée championne olympique. Les Russes ont devancé les États-Unis et le Japon, à l’issue des trois jours de compétition.

(Pékin) La cérémonie des médailles de l’épreuve par équipe de patinage artistique prévue mardi a été reportée pour des raisons « juridiques », a indiqué mercredi le Comité international olympique (CIO), sans donner plus de détails.

Agence France-Presse

« Tout le monde fait son possible pour régler cette situation le plus rapidement possible. Il y a des sportifs qui ont gagné des médailles qui sont concernés. Parfois les problèmes juridiques peuvent prendre du temps à régler », a déclaré Mark Adams, le porte-parole du CIO lors du point-presse quotidien à Pékin.

