Après l’euphorie du podium, la réalité de l’antidopage

Il n’y a pas que les tests de dépistage de la COVID-19 qui ralentissent le cours de la vie lors de ces Jeux de Pékin. Il y a les tests antidopage, aussi. Après avoir épaté la galerie à l’épreuve du grand saut en ski acrobatique avec ses compétitrices Eileen Gu et Mathilde Gremaud, la Française Tess Ledeux n’y a pas échappé. « Bloquée à l’antidopage depuis 2 h », a-t-elle écrit dans une story Instagram, des heures après la fin de sa spectaculaire compétition. On la voit accompagnée de son entraîneur, aussi expressif que pendant l’épreuve de sa protégée.

En bronze et entartée

On reste dans le ski acrobatique. Parce que non seulement Mathilde Gremaud a remporté le bronze du grand saut, mais c’était aussi sa fête le 8 février ! Et son équipe suisse avait bien l’intention de lui faire savourer le moment… et le glaçage.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SWISS FREESKI La médaillée de bronze du ski acrobatique des Jeux de Pékin a été entartée le jour de sa fête

Les Jeux olympiques, comme dans Harry Potter ?

Le Canada a remporté la toute première médaille olympique de son histoire en saut à ski, lundi. L’équipe mixte s’est emparée du bronze. Ses membres ont célébré en grand au bas de la piste, à la cérémonie des médailles… et sur les réseaux sociaux. En voici quelques faits saillants.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ABIGAIL STRATE « Me voici en train d’exécuter un échauffement digne d’une médaille olympique », écrit Abigail Strate sur Twitter.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE MACKENZIE BOYD-CLOWES « Les Jeux olympiques ressemblent un peu au Tournoi des Trois Sorciers », lance Mackenzie Boyd-Clowes, en référence à la compétition phare du quatrième livre de la saga Harry Potter.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ABIGAIL STRATE « On s’apprête à faire la chose », a écrit Strate avant la compétition.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ABIGAIL STRATE « OK. On a fait la chose. »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ABIGAIL STRATE « Ouf. Évalue ce banc, Mackenzie. »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE MACKENZIE BOYD-CLOWES « Bâtissez de petits sauts à ski et mettez en place un programme au Canada pour que cela puisse continuer. Quelques dollars pour notre sport, peut-être ? Est-ce c’est trop demander ? »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE MATTHEW SOUKUP Matthew Soukup a remarqué un certain nom drôlement inscrit sur le mur des signatures des Jeux de Pékin. Celui de son coéquipier Mackenzie Boyd-Clowes.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE MACKENZIE BOYD-CLOWES « Vous voulez que je morde cette chose ? Lol, mais c’est fait de métal ! » 1 /8















McMorris, comme Bautista

On ne peut confirmer si c’était prévu ou pas, mais il reste que la ressemblance de la scène est frappante. Mark McMorris a lancé son surf dans les airs après sa troisième descente du slopestyle, bonne pour la médaille de bronze. Un peu comme José Bautista et son fameux « bat flip » lors de la série de division de l’Américaine entre les Blue Jays de Toronto et les Rangers du Texas. McMo n’a pas manqué de souligner la chose sur Instagram.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MARK MCMORRIS

Incursion dans le village olympique grâce à… Tinder

Un utilisateur de Tinder a trouvé une façon de s’incruster virtuellement dans le village olympique de Pékin. Il l’a fait en modifiant la géolocalisation de son appareil pour ainsi voir les autres utilisateurs géographiquement « près » de lui. Les patineuses de vitesse courte piste canadiennes Florence Brunelle et Danaé Blais font notamment une courte apparition dans la vidéo repartagée par le compte TikTok BarstoolU.