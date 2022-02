PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

(Zhangjiakou) La Canadienne Megan Farrell a été éliminée en huitièmes de finale par Ulbing. Kaylie Buck, l’autre représentante de l’unifolié, ne s’est pas qualifiée pour les descentes éliminatoires.

Pat Graham Associated Press

La Tchèque Ester Ledecka a défendu avec succès son titre olympique à l’épreuve de slalom géant parallèle en surf des neiges aux Jeux de Pékin, mardi.

Ledecka a connu une dernière descente très rapide et maintenant, elle troquera sa planche à neige pour ses skis afin de tenter de défendre son titre olympique en super-G.

Il y a quatre ans, en Corée du Sud, Ledecka était devenue la première athlète à gagner la médaille d’or dans deux disciplines différentes aux Jeux d’hiver. Elle a l’occasion de réussir cet exploit une fois de plus, en Chine.

L’épreuve féminine de super-G est prévue pour vendredi, au Centre de ski alpin de Yanqing.

Ne lui demandez pas de choisir entre le surf des neiges et le ski. Dans son cœur, les sports occupent une place égale. »

« Si j’avais décidé de ne faire que du ski, j’aurais passé quatre ans à skier et en regardant cette course, je me serais sentie triste de ne pas y participer », a expliqué Ledecka.

Lors de la course pour la médaille d’or, Ledecka s’est placée devant Daniela Ulbing, appliquant de la pression sur l’Autrichienne au Parc des neiges de Genting. Ulbing a commis une erreur au sommet et elle a ensuite dévié de sa trajectoire. La Slovène Gloria Kotnik a remporté la médaille de bronze.

Ledecka n’a pas beaucoup célébré après sa victoire, car elle pensait qu’elle devait disputer une autre course. Elle n’a pas réalisé qu’elle venait de gagner la médaille d’or. L’épreuve de slalom géant parallèle se décidait auparavant après deux courses, mais il n’y a qu’une course aux Olympiques.

« Je suis super heureuse », a lancé Ledecka.

Chez les hommes

Du côté masculin, l’Autrichien Benjamin Karl a résisté au Slovène Tim Mastnak et il a décroché la médaille d’or. L’athlète russe Vic Wild a mis la main sur la médaille de bronze.

Karl a ajouté une médaille d’or à sa collection olympique. Il détenait déjà une médaille d’argent, acquise aux Jeux de Vancouver, en 2010, et une de bronze, obtenue aux Jeux de Sotchi, en 2014.

« Quand j’étais enfant, j’ai écrit sur une feuille de papier que je deviendrais un jour champion du monde, a affirmé Karl. Je serai le plus rapide au monde et je serai un champion olympique. »

Les Québécois Jules Lefebvre, Arnaud Gaudet et Sébastien Beaulieu ont été éliminés avant de participer aux descentes éliminatoires.