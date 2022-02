Patinage artistique

Le quadruple Axel, l’obsession de Yuzuru Hanyu

(Pékin) Plus que tout, c’est la quête du quadruple Axel, la quadruple rotation la plus complexe du patinage artistique, encore jamais réalisée en compétition, qui anime le Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre désormais distancé dans la course à l’or aux Jeux de Pékin.