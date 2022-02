PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

Sébastien Beaulieu, 27e (1 minute 24,52 secondes) n’a pas connu une journée à la hauteur de ses attentes.

Sportcom

Trois Québécois étaient en action à l’épreuve de slalom géant en parallèle en surf des neiges aux Jeux olympiques de Pékin, mardi. Aucun d’entre eux n’a obtenu les résultats espérés, étant tous exclus des rondes éliminatoires.

Jules Lefebvre a obtenu le meilleur classement de la journée avec une 20e place (1 minute 22,94 secondes), à 0,46 seconde du 16e et dernier rang donnant accès au tour suivant. Quant à lui, Arnaud Gaudet s’est retrouvé au 26e rang, en 1 minute 24,43 secondes.

« J’étais très nerveux en haut de la piste. Les petites erreurs n’ont pas pardonné. J’ai retrouvé mes esprits à ma deuxième tentative, j’ai été très solide, mais il était un peu trop tard. J’aurais aimé pouvoir participer aux finales », a indiqué Lefebvre.

Tout juste derrière Gaudet, Sébastien Beaulieu, 27e (1 minute 24,52 secondes) n’a pas connu une journée à la hauteur de ses attentes lui non plus. Ce ne sont toutefois pas les résultats, mais bien l’expérience olympique qui restera marquée dans son esprit.

« Je n’ai pas tout à fait obtenu le résultat que je voulais, mais ce n’est pas seulement ça qui compte. Je rêve aux Jeux olympiques depuis que j’ai l’âge de 7 ans alors, mes premiers Jeux, à 31 ans, c’est magique ! J’ai dû traverser pas mal d’épreuves pour y arriver et je suis extrêmement fier de dire que je suis un Olympien », a mentionné Beaulieu, en entrevue avec Sportcom.

Pour bonifier l’expérience, Beaulieu et Lefebvre ont eu la chance de dévaler la piste ensemble à leur première descente. Une petite touche qui a beaucoup plu aux deux planchistes.

« C’était très spécial ! C’est indescriptible que nous sommes tous les trois à Pékin et d’en plus avoir la chance de rider avec Jules pour débuter la journée », s’est réjoui Beaulieu.

« C’est tellement chouette de pouvoir vivre ça ensemble. Ça n’a pas été facile pour nous dans les derniers mois, on s’est battu et on a pu vivre un très beau moment », a ajouté Lefebvre.

L’Autrichien Benjamin Karl a remporté l’or en s’imposant en finale face au Slovène Tim Mastnak. Victor Wild du Comité olympique russe a de son côté battu l’Italien Roland Fischnaller en petite finale pour rafler la médaille de bronze.

Les trois Québécois quitteront la capitale chinoise dans les prochaines heures alors qu’ils se concentreront déjà sur les Championnats nationaux qui se tiendront dès le 14 février à Blue Mountain, en Ontario.