Alain Parrot et sa conjointe Suzanne.

PHOTO STÉPHANE CHAMPAGNE, LA VOIX DE L'EST

Suzanne Noël et Alain Parrot ont fait leur journée de travail à la clinique chiropratique 4D de Granby, lundi. Mais ils ont été dérangés un peu plus souvent qu’à l’habitude!

Michel Tassé La Voix de l'Est

C’est que leur fils Maxence venait de remporter l’or en slopestyle aux Jeux de Pékin. Non, les appels des médias, les appels de félicitations des amis, les textos et les courriels n’ont jamais arrêté au bureau du Dr Parrot et de son adjointe. Mais voilà, c’est la vie de parents d’un champion olympique.

