Parrot obtient l’or et McMorris, le bronze en slopestyle

Personne n’aurait pu espérer un plus beau scénario pour Maxence Parrot. Le Québécois a remporté la médaille d’or à l’épreuve de slopestyle, en surf des neiges, dimanche soir.

Nicholas Richard La Presse

Il n’était pas question pour Parrot de jouer les figurants lors de cette finale. D’autant plus qu’il était attendu. Après avoir remporté l’argent à cette même épreuve en 2018, les attentes étaient élevées pour l’athlète de Bromont.

Comme il en a l’habitude, Parrot s’est montré à la hauteur.

Dès sa première descente, il a mis la barre très haut pour ses rivaux avec un pointage de 79,86, bon pour le premier rang à ce moment. Il a finalement glissé en troisième position à l’issue de la première manche, notamment en raison de la très bonne performance de l’Américain Red Gerrard.

Sauf que le triple olympien en avait vu d’autres. À son deuxième essai, Parrot a offert une prestation mémorable et exemplaire. Grâce à une exécution quasi parfaite, une technique très relevée et un frontside triple cork 1620 exécuté sans faille pour conclure la descente, les juges n’ont eu d’autre choix que de lui donner la meilleure note de la journée, soit 90,96. Il a donc pris les devants par une bonne marge et il s’assurait pratiquement d’une place sur le podium.

Il aurait sans doute voulu consolider son avance lors de la troisième manche, mais il a manqué d’équilibre sur l’une des premières rampes.

C’est un homme heureux et visiblement ému qui a finalement mis la main sur la médaille d’or au parc de Genting.

Après que le Chinois Su Yiming a obtenu sa note le plaçant au deuxième rang, Parrot a lancé sa planche et a brandi un drapeau canadien qu’il a ensuite mis autour de lui.

La conclusion d’un cycle olympique éprouvant

Quiconque gagne l’or olympique réalise un exploit admirable. Néanmoins, la victoire de Parrot a un cachet particulier qui ne peut passer sous le silence. En février 2018, il a terminé deuxième aux Jeux de PyeongChang.

En décembre, il a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. Il a subi des traitements de chimiothérapie pendant environ six mois. Il est revenu à la compétition en 2019 et il a repris là où il avait laissé, au sommet de sa discipline.

Plus de deux ans plus tard, il remporte la plus grande récompense qu’un sportif puisse rêver d’avoir : l’or olympique.

McMorris aussi sur le podium

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Maxence Parrot et Mark McMorris

Mark McMorris avait lui aussi bien commencé sa journée en prenant le cinquième rang après une manche.

L’athlète de la Saskatchewan a toutefois élevé son jeu d’un cran lors des deux descentes suivantes. À son dernier saut, il a réussi un backside triple cork 1620, une manœuvre au degré de difficulté très élevé.

McMorris a été fumant, et c’est ce qui lui a permis de gagner une troisième médaille de bronze consécutive à cette épreuve grâce à un pointage final de 88,53.

Plus ardu pour Toutant

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Sébastien Toutant

Sébastien Toutant a connu une journée plus difficile. Tout s’est joué sur des détails.

Il a été précis dans ses manœuvres, mais a eu de la difficulté avec ses atterrissages. Le planchiste de 29 ans a chuté à chacune de ses trois descentes.

Un saut parfait lors de la descente finale aurait pu le sauver, mais il a mal atterri son backside triple cork 1440. Le Québécois a pris le neuvième rang, mais il aura la chance de défendre son titre olympique au grand saut, dans quelques jours.