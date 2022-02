(Zhangjiakou) Maxence Parrot a signé un scénario digne d’Hollywood, lundi à Zhangjiakou.

Émilie Bilodeau La Presse

Trois ans après avoir vaincu un cancer rare, le Québécois a décroché la médaille d’or en descente acrobatique (slopestyle), en surf des neiges. Le Chinois Su Yiming a récolté l’argent devant son idole de jeunesse, le Canadien Mark McMorris.

Maxence Parrot a visiblement ému le monde entier. Après sa victoire, toutes les plus grandes chaînes de télévision ont arrêté l’athlète de Bromont afin qu’il raconte son histoire de persévérance. Il l’a fait avec un drapeau du Canada flottant sur son dos.

« Il y a trois ans, j’étais sur mon lit d’hôpital. Il fallait que je fasse 12 traitements de chimiothérapie. J’ai perdu mon cardio, mes muscles, mon énergie. Ç’a été mon plus gros cauchemar. Alors d’être ici trois ans plus tard, aux Jeux pour une troisième fois, sur le podium pour une deuxième fois, avec une médaille d’or, ça vaut beaucoup pour moi », a dit l’athlète qui avait obtenu l’argent à PyeongChang.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Maxence Parrot en action

Pendant ses traitements contre le lymphome de Hodgkin qui ont duré six mois, Maxence Parrot a parfois eu peur, mais il a toujours su qu’il remonterait sur une planche à neige. Deux mois après sa rémission, l’athlète a réussi l’impossible : il a mis la main sur la médaille d’or au X Games, en Norvège.

Tout ce qui lui manquait maintenant, c’était une médaille d’or, a-t-il dit. « Depuis mon cancer, je n’ai jamais eu une journée off. J’ai travaillé tellement fort. Alors de récolter le fruit de ça aujourd’hui, ça veut dire beaucoup », a-t-il expliqué.

C’est la deuxième descente (sur trois) qui a valu l’or au Québécois avec un solide pointage de 90,96. Aucun autre finaliste n’a été capable de rattraper le planchiste de 27 ans qui a réussi avec brio les six modules, trois sauts et trois rampes. Le jeune chinois de 17 ans, Su Yiming, a obtenu 88,70.

« Je suis vraiment fier de moi aujourd’hui parce que c’est la plus grosse descente que j’ai faite dans toute ma carrière. Je n’ai jamais fait une descente aussi dure et aussi parfaite », a-t-il dit, avec un sourire et les yeux brillants.

McMorris 3e

Le Saskatchewanais Mark McMorris était quant à lui convaincu qu’il décrocherait la médaille d’or ou d’argent avec sa troisième descente qu’il a exécuté sans faute. Il a obtenu un pointage de 88,53. Au lieu de critiquer les juges, il a plutôt encensé le travail difficile qu’ils ont à effectuer.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Maxence Parrot et Mark McMorris

« Ça ne me décourage pas. Je suis super fier de ma descente. Je ne pense pas que personne n’a réussi à faire trois podiums, trois Olympiques de suite. C’est vraiment spécial et j’apprécie tellement le support de tout le monde. La planche à neige a été tellement bonne avec moi. J’adore ce sport ! », a déclaré celui qui a obtenu le bronze à Sotchi et à PyeongChang.

Cet athlète de 28 ans revient également de loin. En 2017, il a subi un grave accident de hors-piste qui a failli lui coûter la vie. Il s’est dit privilégié de pouvoir encore concourir avec les meilleurs athlètes du monde. Il a également souligné la résilience de son confrère Maxence Parrot.

Mark McMorris a aussi parlé de sa relation avec Su Yiming qu’il connaît depuis plusieurs années. Le jeune de 17 ans admire le Canadien depuis qu’il est un enfant. « Je viens en Chine depuis maintenant plus d’une décennie pour des compétitions ou pour faire grandir la popularité du sport », a raconté McMorris qui a charmé la petite foule chinoise avec un dessin de panda sur sa planche à neige.

« Je voyais ce jeune qui était toujours dans les parages. Il adorait la planche plus que tout et il m’admirait plus que tout. Et puis boom, cet automne, il est devenu tellement bon. Il est devenu un homme », a noté le Saskatchewanais.

Su Yiming, un ancien acteur, a en effet causé la surprise à Pékin. L’adolescent n’a jamais participé aux X Games. Son meilleur résultat remonte à décembre dernier avec une 6e position à la Coupe du monde de Calgary.

Les journalistes chinois ont d’ailleurs monopolisé la conférence de presse après l’épreuve afin de questionner la vedette locale. « C’est l’un des moments les plus spéciaux de ma vie, c’est sûr. Les Jeux olympiques, dans ma ville natale, avec ma famille et mes amis. En plus, je partage le podium avec mon idole, Mark McMorris. Il est mon idole depuis que j’ai commencé la planche à neige », a expliqué la jeune sensation.

Toutant déçu

L’autre Québécois en finale, Sébastien Toutant, a eu une journée plus difficile. Dans chacune de ses trois descentes, il a manqué un atterrissage à ses sauts. Il a terminé l’épreuve en neuvième position.

« Le niveau est tellement haut en planche à neige que tu essaies d’y aller pour la plus grosse descente possible. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Je suis content pour Max et Mark, mais j’aurais aimé être sur le podium avec eux », a-t-il dit, visiblement déçu.

Toutant, qui est médaillé d’or en grand saut (big air) aux Jeux de PyeongChang, prendra bientôt la route vers Pékin avec ses compatriotes. Les qualifications de l’épreuve ont lieu le 14 février.

D’ici là, l’athlète de l’Assomption compte se changer les idées en regardant d’autres sports olympiques.

« Dans les prochains jours, je vais décompresser, je vais repenser à tout ça et je vais regarder d’autres sports dans lesquels il n’y a qu’une seule chance de médailles. Moi, j’ai une autre chance lors de ces Jeux. Je vais utiliser ça comme motivation. »