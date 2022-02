Il s’en est fallu de peu pour que le Canada remporte une première médaille olympique en descente depuis 1994. James Crawford a tout fait, mais seulement sept centièmes de secondes l’ont séparé de son rêve de podium olympique, dimanche soir.

Nicholas Richard La Presse

L’Ontarien avait connu de bonnes descentes à l’entraînement, mais vu les conditions de piste, il était difficile de savoir à quoi s’attendre.

Vincent Kriechmayr, le premier skieur à dévaler la pente, a livré une bonne descente. Il a d’ailleurs eu les devants assez longtemps. Même le meilleur skieur cette saison, Aleksander Aamodt Kilde, n’a pas été en mesure de le devancer. Le Norvégien a été trop agressif et a débordé du parcours à certains endroits clés de la piste.

Le premier qui a offert une compétition à l’Autrichien est son compatriote Matthias Mayer, l’un des skieurs les plus constants sur le circuit de la Coupe du monde.

Trois skieurs plus tard, c’était au tour de « Jack » Crawford de prendre d’assauts la montagne chinoise. Il a été excellent, il a bien négocié les courbes, se donnant beaucoup de vitesse et il a surtout évité les pièges du milieu de parcours. Il a offert une performance plus qu’acceptable en rendant un chrono de 1 : 42,92. Ce temps le plaçait provisoirement au deuxième rang.

Après lui, c’était autour de l’horloger suisse Beat Feuz de prendre le départ. Le quadruple vainqueur du globe de cristal dans la discipline n’a pas déçu avec une performance sans accroc. Fidèle à sa réputation, il a généré beaucoup de vitesse et est resté stable tout au long de la descente, même lorsqu’il a déporté quelque peu à la mi-parcours.

Crawford avait donc glissé au troisième rang. Personne n’a pu s’immiscer sur le podium, jusqu’à ce que l’inattendu Johan Clarey offre la performance de sa vie. Le Français est arrivé à court de 0,10 seconde et s’est offert la médaille d’argent, privant ainsi Crawford d’un podium.

Le Canadien avait subi un peu le même sort lors des Mondiaux en 2021, lorsqu’il avait terminé au pied du podium au combiné alpin.