(Zhangjiakou) Valérie Grenier se méfiait de la neige piégeuse de Yanqing, mais c’est finalement une porte à quelques mètres de l’arrivée qui est venue mettre un terme à ses ambitions olympiques, lundi matin (heure locale).

Simon Drouin La Presse

Dossard 19, la Franco-Ontarienne se dirigeait assurément vers un top 10 en première manche du slalom géant quand elle a pris une trajectoire un peu trop audacieuse à trois portes de la ligne. Son bras gauche a accroché le piquet, ce qui lui a fait perdre son bâton et l’a fait pivoter sur elle-même. Sortie de parcours, elle n’a pu compléter l’épreuve.

Plus tôt, la piste du centre national de Yanqing a fait une autre victime de renom : Mikaela Shiffrin. La course de l’Américaine et tenante du titre s’est terminé après 11 secondes au 5e virage. Elle est tombée sur la hanche gauche après une faute de carre.

« Je poussais vraiment bien et j’attaquais, mais j’ai fait une simple erreur de synchronisme quand je me suis mise à carre et j’ai glissé hors du parcours, a expliqué Shiffrin aux médias sur place. Les conditions de neige sont fantastiques, mais il n’y a pas de place pour la moindre petite erreur. Je suis contente d’avoir poussé, mais oui, [sortir] après cinq portes, ça fait mal. »

La tenante du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde avait terminé ses 30 derniers slaloms géants, une séquence remontant à janvier 2018.

« Ça n’arrive pas trop souvent que je tombe. J’ai vraiment travaillé sur le bon synchronisme dans mes virages et je n’ai jamais pensé que ça ferait partie du problème. »

Shiffrin, qui vise une participation aux cinq épreuves individuelles aux Jeux de Pékin, pourra se reprendre dès mercredi au slalom. L’athlète de 26 ans a gagné l’or à cette épreuve à Sotchi en 2014.

Grenier n’aura pas cette chance : le géant était sa seule compétition en Chine. Elle rentre au pays dès mardi.

Aux Jeux de PyeongChang, elle n’avait pas terminé la deuxième manche du géant, mais elle avait ensuite pris part au super-G (23e), à la descente (21e) et au combiné alpin. Sa sixième place à cette course avait été le meilleur résultat canadien en Corée du Sud.

Par la suite, la représentante du club de Mont-Tremblant a poursuivi son ascension dans les épreuves de vitesse avant qu’un grave accident freine son élan. Aux Championnats du monde de 2019, elle s’est brisé une jambe à quatre endroits lors d’une chute à l’entraînement en super-G.

Après avoir raté une saison complète, elle n’a pas été en mesure de retrouver sa confiance dans les disciplines de vitesse. Un « blocage mental » l’a convaincue de se concentrer sur le slalom géant.

Après un début de saison canon (7e à Sölden), Grenier a été ralentie par une autre blessure, une fracture aux deux plateaux tibiaux, à la suite d’une chute à l’entraînement en décembre en Italie.

Contre toute attente, elle est revenue moins d’un mois plus tard pour décrocher son meilleur résultat dans la discipline, une quatrième place à Kranjska Gora. Dans les circonstances, elle se permettait de rêver à un podium à ses deuxièmes Jeux.

« Je crois vraiment que je suis capable, et c’est ce que je vise, avait-elle dit à La Presse à deux jours de sa course. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, si ça ne se passe pas, ce n’est pas la fin du monde. C’est ce que je veux, mais je ne veux pas non plus être complètement chamboulée si ça n’arrive pas. »

Le parcours de Yanqing a eu le meilleur de 20 des 82 partantes, dont des prétendantes comme l’Italienne Marta Bassino, la Norvégienne Mina Fuerst Holtmann et l’Autrichienne Stephanie Brunner. À son premier départ olympique, la Canadienne Cassidy Gray, 21 ans, n’a pas terminé non plus.

La Suédoise Sara Hector, qui compte trois victoires cet hiver, s’est installée en tête après la manche initiale. Elle détient une avance de 0,30 s sur l’Autrichienne Katharina Truppe et de 0,42 s sur l’Italienne Federica Brignone. La Slovaque Petra Vlhová, championne mondiale en 2019, pointe 13e à 1,78 s. La deuxième manche est prévue à 14 h 30, heure locale.