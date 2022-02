Valérie Grenier était fin prête pour l’épreuve de slalom géant, disputée dimanche soir. Malheureusement, elle n’a pu se qualifier.

Nicholas Richard La Presse

La Franco-ontarienne ne participait qu’à une seule épreuve lors de ces Jeux olympiques. La piste a fait mal paraître bien des skieuses, dont la championne en titre Mikaela Shiffrin.

Grenier s’en était bien sorti dans les deux premières sections du parcours, mais dans les dernières portes, son bras gauche s’est accroché suffisamment pour la sortir de piste.

Elle ne pourra donc pas disputer la seconde manche et ainsi batailler pour une médaille.

Un parcours qui ne pardonne pas

La piste olympique est très relevée. La neige artificielle, le froid glacial et le vent rendent la surface difficile à négocier pour les skieuses. En plus d’être particulièrement à pic, la piste était dure et glacée pour ce slalom géant.

Petra Vlhova, la championne au classement général la saison dernière, a été la première à prendre le départ. Rapidement, il a été facile de constater la difficulté du parcours, en raison du manque de stabilité et d’équilibre de la Slovaque.

L’une des premières favorites à avoir été victime de la piste est la gagnante de la du globe de cristal de la discipline la saison dernière, l’Italienne Marta Bassino, qui a chuté dès la deuxième porte.

La Suédoise Sara Hector a été la sixième à s’élancer. La meneuse au classement en slalom géant cette saison a trois victoires depuis le début de la campagne. L’athlète de 29 ans n’a pas déçu en prenant la tête grâce à un temps impressionnant de 57,56 secondes.

La skieuse suivante était la favorite et championne olympique en titre, l’Américaine Mikaela Shiffrin. Dès le départ, elle n’a pas semblé confortable et même un peu désaxée. Finalement, après quelques portes, la meneuse au classement général est sortie de piste. Sa journée était donc terminée, à la surprise générale.

L’autre canadienne, la jeune Cassidy Gray, n’a pas non plus terminé la première manche.

Hector en tête

À l’issue de la première manche, Hector a toujours les devants. Elle est suivie par l’Autrichienne Katharina Truppe (+0,30) et l’Italienne Frederica Brignone (0,42).

Sur les 82 skieuses à avoir pris le départ, 19 n’ont pas été en mesure de compléter la manche, soit à cause d’une sortie de piste ou d’une chute.

Seules les 30 premières skieuses se sont qualifiées pour la seconde et ultime manche qui aura lieu sur le coup de 1 h 30, lundi matin.