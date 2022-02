(Pékin) Le Canada n’a pas été en mesure de défendre son titre olympique acquis en 2018 à l’épreuve par équipes en patinage artistique. L’unifolié n’a pu faire mieux qu’une quatrième position à l’issue du programme complet, dimanche soir.

Nicholas Richard La Presse

Ça avait mal commencé pour le Canada lors du programme libre individuel masculin, samedi soir. Le jeune Roman Sadovky, toujours en remplacement de Keegan Messing, a terminé des cinq compétiteurs de la ronde finale, avec un maigre score de 122,60.

Dimanche, c’est le duo canadien composé de Vanessa James et Eric Radford qui a donné le ton à la journée de compétition. Ils ont livré une performance acceptable, mais les juges ont été sévères à leur endroit en ne leur accordant que 130,07 points. Ça les plaçait donc au quatrième rang, tout comme le Canada.

PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, REUTERS Vanessa James et Eric Radford

Ensuite, pour l’épreuve de danse libre, c’était au tour de Piper Gilles et Paul Poirier de s’illustrer. Habituellement hautement colorés, les deux protagonistes étaient vêtus de linge foncé et ont performé sous la chanson The Long and Winding Road, des Beatles. Ils ont offert une excellente qualité de glisse et une chorégraphie de haute qualité. Ils ont pris les devants avec un pointage de 124,39. Ils ont finalement terminé au troisième rang, laissant le Canada au quatrième rang cumulatif.

Comme lors des qualifications, le sort du Canada allait dépendre de la jeune Madeline Schizaz, 20 ans. Étincelante et héroïque la veille, l’Ontarienne a poursuivi sur sa lancée. Même si elle a démarré son programme un peu lentement, elle a notamment réussi deux triples doubles piqués dignes de mention. Elle a obtenu un pointage de 132,04, la faisant passer devant sa rivale américaine. Elle a finalement terminé au troisième rang.

Les performances canadiennes n’auront pas été suffisantes. Le classement final aura été le même qu’à l’issue des qualifications. Le Comité olympique russe remporte l’or, les Américains terminent deuxièmes et le Japon a fermé le podium. La Chine a fini en dernière position.