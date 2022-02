Patinage de vitesse courte piste

Marc Gagnon a « 10 bonnes raisons d’être stressé »

Marc Gagnon est nerveux. Cette phrase, on l’a peut-être déjà écrite dans nos pages il y a 20 ans, quand il s’apprêtait à prendre part à ses troisièmes Jeux olympiques. Croyez-le ou non, mais cette fois-ci, le stress sera décuplé. « J’ai 10 bonnes raisons d’être stressé parce que j’ai 10 [athlètes] que je ne contrôle pas, que je regarde, et j’ai envie qu’ils réussissent. »