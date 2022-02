Tahli Gill et Dean Hewitt

L’équipe australienne doit se retirer et n’affrontera pas le Canada

(Pékin) L’équipe canadienne de curling mixte, composée de Rachel Homan et John Morris, n’affrontera finalement pas l’Australie, dimanche soir.

La Presse Canadienne

La joueuse Tahli Gill a présenté une série de tests positifs à la COVID-19, forçant l’équipe australienne de curling mixte à être retirée des Jeux olympiques de Pékin.

Les Australiens devaient se mesurer à la Suisse, dimanche après-midi, avant de croiser le fer avec Homan et Morris.

Le Comité olympique australien a affirmé qu’il tentait de prendre des dispositions pour que Gill et Dean Hewitt rentrent au pays, plutôt que de laisser Gill en isolement à l’hôtel. Ils rateront leurs deux derniers matchs et termineront le tournoi à la ronde avec un dossier de 0-7.

Homan et Morris vont disputer la victoire à la République tchèque, dimanche après-midi. Le tandem canadien a commencé la journée avec une fiche de 4-2.

Gill a été déclarée positive à la COVID-19 avant le début des Jeux. Les tests en cours alternaient entre négatifs et positifs. Elle avait été autorisée à prendre part à la compétition sous les accords de contact étroit et après des discussions entre le Comité international olympique et les organisateurs des Jeux.

Les tentatives de ramener Gill à la compétition ont été repoussées par le CIO et les autorités sanitaires, selon ce qu’a mentionné Geoff Lipshut, le chef de l’équipe olympique australienne.

« Nous avons fait valoir que Tahli était à la fin du cycle d’infection, mais d’autres résultats positifs présentés tôt ce matin ont mis fin à nos espoirs. Plutôt que de rester isolés, nous avons maintenant la possibilité de renvoyer Tahli et Dean à la maison », a déclaré Lipshut.