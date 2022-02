PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

Sébastien Toutant et Maxence Parrot

Surf des neiges masculin / QUALIFICATIONS DE SLOPESTYLE

SAMEDI, 23 h 30

Si vous n’êtes pas couché, vous aurez tout un spectacle pour vous garder éveillé samedi soir. Le Canada est une puissance de ce sport et il faudra suivre Sébastien Toutant, sur la photo, et Maxence Parrot, médaillé d’argent à PyeongChang.