Le changement s’est orchestré aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier. De plus en plus, les femmes sont les grandes vedettes des rendez-vous olympiques. La tendance semble vouloir se confirmer aux Jeux de Pékin, où les principales têtes d’affiche sont des athlètes féminines. Le bassin est immense, alors que près de 1300 olympiennes seront en Chine, mais cinq parmi elles, outre les Canadiennes, seront à suivre avec un intérêt particulier.

Nicholas Richard La Presse

Mikaela Shiffrin (ski alpin)

Mikaela Shiffrin est le visage de ces Jeux. Tous sports confondus. Après deux années plus difficiles sur le plan personnel, la reine du ski alpin est de retour sur son trône. Meneuse au classement général, Shiffrin a retrouvé tout son aplomb et toute sa confiance. Elle sera l’une des rares skieuses à prendre part à toutes les épreuves, tant en technique qu’en vitesse. Encore plus impressionnant : elle a une chance de podium dans chacune des cinq épreuves. Au classement de la Coupe du monde, l’athlète de 26 ans est deuxième en slalom, troisième en slalom géant, cinquième en descente et septième en super-G. L’Américaine a déjà trois médailles olympiques.

Perrine Laffont (ski acrobatique)

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Perrine Laffont

Si le monde des bosses est dominé par Mikaël Kingsbury chez les hommes, il l’est par Perrine Laffont chez les dames. Son aisance, son degré de difficulté, sa précision et sa vitesse font d’elle la favorite pour remporter l’or olympique. La Française tentera de défendre son titre acquis à PyeongChang il y a quatre ans. Elle a terminé au sommet du classement de la Coupe du monde lors des quatre dernières saisons et son taux de réussite est ahurissant. En 40 épreuves en Coupe du monde depuis 2018, elle a réussi 33 podiums et obtenu 22 victoires.

Ebba Andersson (ski de fond)

PHOTO GIOVANNI AULETTA, ASSOCIATED PRESS Ebba Andersson

Le nom d’Ebba Andersson n’a pas résonné autant que celui de Jessie Diggins ou de Natalia Nepryaeva au cours des derniers mois, mais elle est certainement l’une des fondeuses les plus constantes depuis deux ans. Actuellement deuxième au classement général, la Suédoise a également terminé deuxième au plus récent Tour de ski. Elle se spécialise dans les épreuves de distance. Elle est d’une puissance mais aussi d’une fluidité impressionnantes. Peu de skieuses peuvent rivaliser avec elle sur le circuit, tant en style libre qu’en style classique.

Suzanne Schulting (patinage de vitesse courte piste)

PHOTO STOYAN NENOV, ARCHIVES REUTERS Suzanne Schulting

Les patineurs canadiens attireront toute l’attention au cours des prochains jours, mais gardez un œil sur la Néérlandaise Suzanne Schulting. À 24 ans, elle connaît une saison formidable et elle pourrait faire un tabac à Pékin. Elle possède une explosivité hors du commun, elle génère énormément de vitesse et sa manière de protéger une avance est exemplaire. Elle occupe actuellement le premier rang du classement mondial au 1000 m, le deuxième au 1500 m et le quatrième au 500 m. Elle est aussi la leader de son équipe au relais, intouchable cette saison.

Anna Shcherbakova (patinage artistique)

PHOTO RAUL MEE, ASSOCIATED PRESS Anna Shcherbakova

Peu d’athlètes d’à peine 5 pi 3 po sont aussi puissantes qu’Anna Shcherbakova. Malgré ses 17 ans, elle arrive à ces Jeux avec l’étiquette de favorite pour l’épreuve individuelle. La performance qui lui a valu le titre de championne du monde à Stockholm l’année dernière était tout simplement magistrale, et si elle peut reproduire cela à Pékin, elle devrait rentrer en Russie avec une médaille dans ses bagages. Si légère, si fluide, mais tellement forte. Elle mène le classement général de la Coupe du monde, comme elle l’a fait l’an passé.