Jeux olympiques d’été

L’escalade, le surf et le skateboard dans le programme

(Pékin) Le Comité international olympique a consolidé jeudi le statut olympique de l’escalade, du surf et du skateboard, déjà présents à l’été 2021 à Tokyo et prévus à Paris-2024, en les intégrant au programme initial des JO-2028 au détriment de la boxe, l’haltérophilie et le pentathlon moderne.