Les Jeux de Pékin sont déjà à nos portes. Pourquoi « déjà » ? Parce qu’il y a quelques mois à peine, nous étions en pleins Jeux de Tokyo. En fait, deux olympiades n’ont pas été aussi rapprochées dans le temps depuis la douce époque des Jeux d’hiver et d’été la même année. Il faut donc remonter aux éditions de Barcelone et d’Albertville, en 1992, pour revivre une telle frénésie olympique.

Jean-François Tremblay Directeur des Sports

Simon Drouin, Alexandre Pratt et Yves Boisvert ont à peine eu le temps de défaire leurs valises que les revoici à l’autre bout du monde. Ils seront accompagnés cette fois d’Émilie Bilodeau et du photographe Martin Chamberland. Ils seront nos yeux et nos oreilles à Pékin. Ils auront l’ambition d’aller bien au-delà du simple résultat, pour vous raconter les histoires derrière les performances, et aussi pour témoigner de la Chine.

Les conditions sont loin d’être idéales. La COVID-19 a permis la création d’une bulle olympique qui empêche les journalistes et photographes de se déplacer à leur guise pour aller à la rencontre de la population. Aller en Chine est aussi devenu un impressionnant défi logistique, simplement pour s’y rendre à travers les contraintes de voyage et sanitaires, mais aussi pour des raisons de sécurité informatique. Plusieurs mesures extraordinaires ont dû être prises pour protéger nos équipes.

N’empêche, Yves Boisvert s’est donné pour mission d’offrir ses « Lettres de Pékin » pour essayer d’y voir plus clair, autant que possible, dans l’opacité chinoise.

Notre équipe sera sur place pour de nombreuses compétitions mettant en vedette les athlètes québécois et canadiens. Nous vous raconterons leurs parcours, leurs joies, leurs peines. Simon et Émilie seront à la station de Zhangjiakou, où se dérouleront notamment les épreuves de ski acrobatique, tandis qu’Yves et Alexandre seront à Pékin pour les épreuves sur patins. Martin, caméra à la main, vivra pratiquement dans un train entre les différents lieux de compétition.

Notre équipe à Montréal aura quant à elle le mandat de vous faire connaître les résultats en temps réel sur les plateformes web et mobile.

Vous trouverez également dans nos écrans nos désormais célèbres « Cartes postales », incursions en coulisses du voyage pékinois, et la « Planète olympique », tour ludique des réseaux sociaux. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre infolettre olympique, dont la première édition est attendue vendredi soir. Et pendant qu’on y est, le Club passera en mode 100 % olympique. Alors, si vous avez une question pour nos journalistes et chroniqueurs sur place, on les attend au sports+leclub@lapresse.ca.

On ne s’ennuiera pas. Bons Jeux !

Martin Chamberland

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Martin Chamberland

Martin Chamberland vivra son baptême olympique à Pékin. Il sera l’homme derrière bon nombre des photos agrémentant nos textes. Vous pourrez aussi vous régaler avec sa rubrique quotidienne « Dans l’œil de… ». Son plus beau souvenir olympique : la médaille d’or du Canada au hockey masculin en 2010, avec la légendaire célébration de Sidney Crosby. Il a hâte de couvrir le patinage artistique pour son mélange de rapidité, de force et de grâce.

Alexandre Pratt

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alexandre Pratt

Vous avez appris à connaître la plume d’Alexandre Pratt dans son rôle de chroniqueur aux sports. Après les Jeux de Tokyo, il en sera à sa deuxième expérience en personne à Pékin. Son souvenir olympique par excellence : Marie-Philip Poulin qui marque le but égalisateur en finale contre les Américaines, en 2014, et qui donne la victoire aux Canadiennes avec un but en or en prolongation. Il a hâte de couvrir le patinage de vitesse courte piste, toujours spectaculaire sur place, et les deux tournois de hockey. Surtout le féminin, pour le choc tant attendu entre les Canadiennes et les Américaines.

Émilie Bilodeau

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Émilie Bilodeau

Émilie Bilodeau a été prêtée par l’équipe des actualités à l’équipe des sports, au sein de laquelle elle avait déjà fait quelques incursions par le passé. Elle vivra ses premiers Jeux olympiques. Son souvenir olympique par excellence : la victoire des femmes au soccer, à Tokyo. Elle a hâte de couvrir les sauts en ski acrobatique, parce que c’est spectaculaire, et parce que Marion Thénault et Lewis Irving, deux Québécois, ont des chances de remporter une médaille. En plus, elle les trouve sympathiques.

Yves Boisvert

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Yves Boisvert

Yves Boisvert vit à Pékin ses 7es Jeux olympiques. Il a commencé son incursion du côté des sports en 2002 à Salt Lake City, dans des États-Unis encore fragiles après les attentats du 11-Septembre. Vous pourrez lire sa plume aiguisée capable de passer sans effort du sport à la société. Son plus beau moment olympique : chaque point de presse avec la lumineuse Clara Hughes, en patinage de vitesse en 2002 et en vélo à 40 ans à Londres. Il a hâte de suivre le parcours de Charles Hamelin, qui vivra ses derniers Jeux, et de Claudia Pechstein, 49 ans, qu’il a couverte en 2002… quand elle était déjà à ses troisièmes Jeux.

Simon Drouin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Simon Drouin

Simon Drouin couvrira à Pékin ses 11es Jeux olympiques, un fait d’armes invraisemblable pour un journaliste si jeune (nous tairons son âge). Simon couvre à longueur d’année les performances des athlètes amateurs et a acquis une expertise unique au Québec. Son souvenir olympique de prédilection : les huit médailles d’or de Michael Phelps à Pékin en 2008. Il a hâte de couvrir la finale masculine des bosses, pour voir comment Mikaël Kingsbury va s’en tirer, et le 500 m en longue piste, pour la beauté du geste et qui sait pour voir Laurent Dubreuil monter sur le podium.