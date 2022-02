(Pékin) Natalie Spooner et Claire Thompson ont sonné la charge avec cinq points, guidant le Canada vers une écrasante victoire de 12-1 aux dépens de la Suisse, jeudi, dans leur premier match du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Pékin.

La Presse Canadienne

Spooner a récolté deux buts et trois mentions d’assistance alors que Thompson a obtenu un but et quatre aides pour le Canada (1-0-0), qui amorce sa route pour reconquérir la médaille d’or qu’il avait perdue contre les États-Unis à PyeongChang, en 2018.

Blayre Turnbull, Laura Stacey et Sarah Fillier ont également marqué deux buts tandis que Rebecca Johnston, Erin Ambrose et Ashton Bell ont toutes les trois fait bouger les cordages à une reprise pour les représentantes de l’unifolié.

Les réjouissances de la formation canadienne ont toutefois été assombries par la perte de Mélodie Daoust, qui a quitté le match après avoir été plaquée contre la bande. Elle semblait importunée par une blessure à l’épaule gauche.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mélodie Daoust a quitté le match après avoir été plaquée contre la bande.

Ann-Renée Desbiens a réalisé 14 arrêts, dont un spectaculaire qui a rappelé les belles années de Martin Brodeur, pour le Canada.

Lara Stalder, lors d’une supériorité numérique, a inscrit l’unique but de la Suisse (0-1-0), qui avait pris le cinquième rang à PyeongChang.

Andrea Braendli a fait face à un bombardement en règle devant la cage de la Suisse et elle a alloué 12 buts en 70 lancers.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La Canadienne Blayre Turnbull décoche un tir sur la gardienne de la Suisse Andrea Braendli.



Les deux équipes n’avaient pas croisé le fer aux Jeux olympiques depuis le 17 février 2014, quand le Canada avait triomphé 3-1 lors des demi-finales du tournoi à Sotchi, en Russie.