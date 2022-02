Marie-Philip Poulin

L’ascension d’une grande leader

Marie-Philip Poulin n’a plus besoin de présentation. Imperméable au passage du temps, elle a dominé partout où elle est passée. Or, la grande leader qu’elle est aujourd’hui n’est pas tombée du ciel. Derrière le « C » sur le chandail de la meilleure joueuse du monde se cache une irrésistible ascension, qui a vu une ado gênée devenir le visage de son sport. Portrait.