Comme c’est le cas depuis les Jeux olympiques de PyeongChang de 2018, le Comité olympique canadien a nommé deux porte-drapeaux en vue de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin. Le COC a arrêté son choix sur le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, mercredi matin.

Nicholas Richard La Presse

C’est la première fois que deux athlètes québécois porteront le drapeau canadien. Les deux médaillés olympiques ont appris la nouvelle il y a une semaine, de la bouche de la chef de mission Catriona Le May Doan.

« C’est fou ! Je dois me pincer un peu, je pense », a déclaré Poulin en recevant l’annonce. Poulin participera à ses quatrièmes Jeux olympiques et tentera de remporter une quatrième médaille. La Beauceronne de 30 ans en a déjà deux en or et une d’argent.

De son côté, Hamelin était aussi extrêmement content de recevoir cet honneur : « Je serai la personne la plus fière de porter le drapeau aux côtés de Marie-Philip ». À 37 ans, Hamelin en sera à ses cinquièmes Jeux. Un record dans sa discipline. La locomotive de Sainte-Julie a remporté cinq médailles, dont trois en or, depuis le début de son illustre carrière.

En 2018, ce sont les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moir qui avaient été choisis par le COC.