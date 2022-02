La Presse Canadienne prévoit une récolte de 26 médailles pour l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, soit huit d’or, huit d’argent et 10 de bronze.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La PC avait annoncé une récolte de 29 (neuf d’or, 10 d’argent et 10 de bronze) aux Jeux d’hiver de PyeongChang en 2018.

Le Canada avait finalement gagné 29 médailles (11 d’or, huit d’argent et 10 de bronze) à PyeongChang, en Corée du Sud, lui permettant de terminer au troisième rang au tableau des médailles. L’unifolié avait aussi connu la meilleure récolte de son histoire à des Jeux d’hiver.

Cependant, en raison du manque de profondeur de l’équipe canadienne de patinage artistique par rapport à 2018, La PC croit que le potentiel de médailles du pays dans cette discipline sera plus modeste en 2022. Une récolte de 26 médailles lui permettrait cependant d’égaler celle des Jeux d’hiver de Vancouver et Whistler, en 2010.

Les prévisions de la société mondiale d’analyse de données Gracenote avancent plutôt que le Canada terminera quatrième au tableau des médailles avec un total de 23 (six d’or, six d’argent et 11 de bronze).

L’entreprise installée en Californie, qui distribue ses analyses statistiques aux ligues sportives professionnelles aux quatre coins du globe, prévoit que la Norvège dominera de nouveau le tableau avec 46 disques (21 d’or, 14 d’argent et 11 de bronze).

Le Canada devrait connaître du succès dans les disciplines suivantes à Pékin :

Ski alpin

Le domaine skiable Xiaohaituo Mountain est pratiquement inconnu auprès de tous les skieurs, ce qui devrait favoriser la parité. On doit s’attendre à des surprises sur le podium. Les meilleures chances de médaille du Canada sont en slalom féminin, ainsi qu’en super-G et combiné alpin masculins et féminins. Le combiné alpin sera exclu du programme olympique de 2026. Une médaille de bronze.

Bobsleigh

Justin Kripps fait partie des meilleurs pilotes au monde et il est le champion olympique en titre de bob à deux. Les Canadiennes Christine de Bruin et Cynthia Appiah pourraient causer des surprises en monobob féminin, une nouvelle discipline olympique. Une médaille d’argent, et une autre de bronze.

Curling

Le Canada fait partie des favoris pour l’emporter, mais n’est plus la puissance de jadis. Brad Gushue et Jennifer Jones ont respectivement mené leur quatuor à la conquête de l’or olympique aux Jeux de Turin en 2006 et de Sotchi en 2014. John Morris est le champion en titre du double mixte en compagnie de l’expérimentée Rachel Homan. Une médaille d’or, et une médaille d’argent.

Patinage artistique

Le Canada n’a plus la profondeur qu’il avait en patinage artistique en 2014 et 2018, à l’époque où son équipe était menée par les danseurs étoiles Tessa Virtue et Scott Moir. Leurs successeurs, Piper Gilles et Paul Poirier, pourraient aspirer au podium à Pékin. Une médaille de bronze.

Ski acrobatique

Un feu d’artifice. Les bosses, la demi-lune, le grand saut et le ski cross. Le Canada devrait se retrouver sur le podium dans toutes ces disciplines. Mikael Kingsbury (bosses), Cassie Sharpe (demi-lune) et Brady Leman (ski cross) sont tous des champions olympiques en titre. Deux médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze.

Hockey

Ce sera une finale entre le Canada et les États-Unis en hockey féminin. Les deux dernières finales ont été tranchées en tirs de barrage et en prolongation. Le tournoi masculin sera intrigant, en raison de l’absence des joueurs de la LNH. Puisque le Canada ne peut envoyer ses meilleurs éléments, une médaille pourrait lui échapper. Une médaille d’or.

Patinage de vitesse courte piste

Charles Hamelin pourrait devenir le Canadien le plus décoré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver en s’adjugeant une sixième médaille, à ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques. Kim Boutin, triple médaillée des JO de PyeongChang en 2018 et porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture, ainsi que Courtney Sarault pourraient se retrouver sur le podium du côté féminin. Les relais pourraient aussi contribuer aux succès de l’équipe. Deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Surf des neiges

Le « Big Three » en surf des neiges masculin — Mark McMorris, Maxence Parrot et Sébastien Toutant — devrait grimper sur le podium au grand saut et en slopestyle. Laurie Blouin est la championne du monde en titre au grand saut. Une médaille d’or, une d’argent et une de bronze.

Patinage de vitesse longue piste

Même si l’équipe canadienne n’a pu sauter sur la patinoire du Centre national d’entraînement à Calgary la saison dernière en raison d’un bris mécanique à l’ovale olympique, elle devrait connaître sa part de succès à Pékin. Laurent Dubreuil est le champion du monde en titre du 500 m, Ted-Jan Bloemen est le champion olympique en titre du 10 000 m, tandis qu’Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann pourraient grimper sur le podium dans plusieurs épreuves féminines. Une médaille d’or, une d’argent et trois de bronze.