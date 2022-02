Florence Brunelle (à gauche) et Kim Boutin lors d’une session d'entraînement.

Le bonheur et la confiance règnent au sein de l’équipe canadienne

(Pékin) La caméra s’arrête sur Florence Brunelle, assise sur la bande. Elle agite la main, comme pour saluer la foule non existante. Jordan Pierre-Gilles, lui, ne peut s’empêcher d’afficher un large sourire quand il se voit sur l’écran géant.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La joie règne à l’entraînement de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste, mardi au Palais omnisports de la capitale. Après tout, sept des 10 patineurs canadiens en sont à leur première aventure aux Jeux olympiques, à Pékin.

« En ce moment, je vis dans le moment présent, mais je réalise que c’est hors du commun. Je réalise que tous les pays du monde sont au même endroit, au même moment, pour participer chacun à leur évènement. C’est ça qui me frappe », a raconté Brunelle, qui est âgée de 18 ans et qui est la plus jeune représentante canadienne de l’histoire en courte piste.

Malgré les mesures sanitaires et la bulle étanche entre le village des athlètes et les sites de compétition, les patineurs canadiens ressentent l’engouement associé à un évènement de l’envergure des Olympiques.

« J’avais surtout peur pour la cafétéria. Nous avions fait des tests à la maison, à l’hôtel et lors d’un camp à Halifax où nous recevions notre nourriture dans nos chambres, a expliqué Pascal Dion. Ce n’est pas comme ça. Nous pouvons aller à la cafétéria. Nous pouvons côtoyer les athlètes des autres pays ou les autres athlètes canadiens. C’est mieux que ce que je pensais. »

Dion, Charles Hamelin et Kim Boutin sont les trois vétérans de l’équipe canadienne de courte piste. Hamelin en est à sa cinquième et dernière participation, tandis que Dion et Boutin sont de retour pour une deuxième fois aux Jeux olympiques, après leur participation à ceux de PyeongChang en 2018.

Pour Boutin, l’expérience à PyeongChang avait été particulièrement éprouvante. Malgré sa récolte d’une médaille d’argent et deux de bronze, elle a surtout été marquée par les menaces sur les réseaux sociaux dont elle avait été la cible, à la suite de sa promotion sur le podium au détriment d’une rivale sud-coréenne.

Boutin a dû surmonter son traumatisme et retrouver le plaisir de patiner au cours des quatre dernières années. Elle s’est dite sereine à quelques jours de la cérémonie d’ouverture.

« Je suis fière d’être ici. Je veux tout donner et je vise l’or, comme toujours. Mais je laisse aller les choses », a noté la Sherbrookoise âgée de 27 ans.

« Je prends beaucoup de photos, a ajouté Boutin. Je suis la seule fille de l’équipe qui a déjà vécu les Jeux. C’est agréable de ressentir cette énergie des premiers jours, de recevoir son linge. Il est beau ! Nous nous promenons dans le village et nous sommes les plus beaux ! Je prends toute l’énergie que je peux autour de moi pour être dans le moment. »

Une occasion de donner le ton

Les épreuves de patinage de vitesse courte piste commenceront le samedi 5 février. Le Canada a amassé 33 médailles en courte piste dans son histoire depuis l’ajout de la discipline au programme olympique en 1992 à Albertville.

À PyeongChang, le Canada avait remporté cinq médailles en courte piste. En plus des trois de Boutin sur chaque distance individuelle, Samuel Girard avait gagné l’or au 1000 mètres et l’équipe masculine de relais avait décroché le bronze sur 5000 mètres.

L’équipe de courte piste devrait encore contribuer à la récolte canadienne. De plus, elle a une occasion supplémentaire de remporter une médaille, à la suite de l’ajout au programme du relais mixte sur 2000 mètres.

Dans cette nouvelle épreuve, l’équipe est formée de deux hommes et deux femmes, avec un ordre de relais prédéterminé.

« Au niveau tactique, c’est très court et ça va vite. Il n’y a pas trop de questions à se poser là-dessus, a souligné l’entraîneur-chef Sébastien Cros. L’adaptation est surtout du côté des échanges gars-filles. »

« Oui, nous avons plus de vitesse, mais je n’ai pas peur. Je suis prête à tourner quand le virage arrive », a assuré Brunelle au sujet des puissantes poussées des garçons lors des relais.

Le Canada a gagné une fois l’argent au relais mixte en Coupe du monde cet automne, mais il ne s’est pas qualifié pour la finale en trois autres occasions.

« Ça nous a pris du temps au début, mais ça allait de mieux en mieux cet automne, a souligné Cros. Je suis confiant quand même. »

Brunelle, Boutin, Courtney Sarault, Dion, Pierre-Gilles et Steven Dubois seront les membres du relais mixte canadien. Ils auront l’occasion de donner le ton pour l’équipe canadienne.

Boutin, Brunelle et Alyson Charles devraient également être en action lors des préliminaires sur 500 mètres chez les dames, samedi. Dion et Pierre-Gilles devraient aussi participer aux préliminaires sur 1000 mètres chez les hommes.