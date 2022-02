Ski de fond

Johannes Klaebo dans les traces des plus grands fondeurs

(Zhangjiakou) Triple champion olympique à seulement 21 ans en 2018, le phénomène norvégien Johannes Klaebo arrive aux JO-2022 encore plus fort qu’en Corée du Sud et skie dans les traces des fondeurs de légende du royaume Marit Bjoergen et Björn Daehlie.