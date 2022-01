(Calgary) Bobsleigh Canada Skeleton enverra une équipe complète de 18 bobeurs ainsi que trois athlètes de skeleton aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

La Presse Canadienne

L’équipe qui représentera le pays a fait sa marque en Coupe du monde et aux Mondiaux lors des quatre dernières années, remportant pas moins de 81 médailles en tout dans ces deux compétitions, dont cinq aux Championnats du monde.

Après avoir remporté trois globes de cristal sur le circuit de la Coupe du monde cette année, le Canada a qualifié 18 athlètes pour remplir le nombre maximal de traîneaux chez les hommes et chez les femmes pour une deuxième édition consécutive des Jeux olympiques d’hiver. L’Allemagne est la seule autre nation à avoir réussi ce fait d’armes.

Le Canada sera ainsi représenté en bob à deux féminin et masculin, ainsi qu’au bob à quatre masculin. Il sera de plus l’un des deux pays à envoyer du monobobs féminins en compétition.

Le pays a remporté neuf médailles olympiques en bobsleigh et quatre en skeleton. Les épreuves de bobsleigh seront disputées du 13 au 20 février, tandis que celles de skeleton seront présentées du 10 au 12 février, au Centre de glisse de Yanqing.

Voici les athlètes et entraîneurs du Canada :

Équipe féminine

Christine de Bruin (Stony Plain, AB) — Pilote féminine

Kristen Bujnowski (Mount Brydges, ON) — Membre de l’équipage féminin

Cynthia Appiah (Etobicoke, ON) —Pilote féminine

Dawn Richardson Wilson (Edmonton, AB) —Membre de l’équipage féminin

Melissa Lotholz (Barrhead, AB) —Pilote féminine

Sara Villani (Norval, ON) —Membre de l’équipage féminin

Erica Voss (Toronto, ON) —Remplaçante

Niamh Haughey (Scarborough, ON) —Remplaçante

Équipe masculine

Justin Kripps (Summerland, C.-B.) — Pilote masculin

Ben Coakwell (Moose Jaw, SK) —Membre de l’équipage masculin

Ryan Sommer (White Rock, C.-B.) —Membre de l’équipage masculin

Cam Stones (Whitby, ON) —Membre de l’équipage masculin

Christopher Spring (Priddis, AB) —Pilote masculin

Mike Evelyn (Ottawa, ON) —Membre de l’équipage masculin

Sam Giguère (Sherbrooke, QC) —Membre de l’équipage masculin

Cody Sorensen (Ottawa, ON) —Membre de l’équipage masculin

Taylor Austin (Lethbridge, AB) —Pilote masculin

Jay Dearborn (Yarker, ON) —Membre de l’équipage masculin

Chris Patrician (Scarborough, ON) —Membre de l’équipage masculin

Daniel Sunderland (Fort McMurray, AB) —Membre de l’équipage masculin

Cyrus Gray (Duncan, C.-B.) —Remplaçant

Shaquille Murray-Lawrence (Scarborough, ON) —Remplaçant

Entraîneurs

Todd Hays (Del Rio, États-Unis) — Entraîneur-chef

Jamie McCartney (Smithers, C. B.)

Elfje Willemsen (Vorselaar, Belgique)

Lyndon Rush (Humboldt, SK)