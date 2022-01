Sébastien Toutant est familier avec la pression. Sauf que celle-ci a atteint un autre niveau au cours des dernières semaines. Pour décrocher sa place sur l’équipe olympique, le planchiste devait impérativement obtenir d’excellents résultats aux deux Coupes du monde de janvier. Et il y est arrivé.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« Je me sens comme si j’avais déjà accompli quelque chose avant même d’être rendu aux Jeux », lance Toutant en entrevue avec La Presse.

Quand minuit a sonné, le 1er janvier, l’athlète de 29 ans était en position précaire. Après avoir terminé au 39e et 23e rang en Big Air aux deux premières Coupes du monde de la saison, il devait coûte que coûte obtenir de bons résultats aux deux suivantes, les dernières avant l’annonce de l’équipe olympique. Ça commençait à Calgary, le 1er janvier.

Force est de constater que « Seb Toots » n’a pas peur de la pression : il s’est emparé de l’or, rien de moins. Il croyait alors que ce résultat lui assurait pratiquement une place aux Jeux.

« [Mon] équipe disait que j’étais pas mal sûr, à 97 %, mais [finalement], en faisant le calcul, elle s’est rendu compte qu’il y avait bien des variables qu’elle n’avait pas calculées », explique le sympathique rider.

Il a donc dû performer sous pression une nouvelle fois le week-end dernier, à Mammoth Mountain, en Californie. « Je savais un peu ce que les autres gars devaient faire pour me dépasser [au classement], et je savais ce que j’avais besoin de faire pour qu’ils ne me dépassent pas », raconte-t-il.

Toutant n’a pas obtenu le « pointage espéré » (69,18) en finale, mais sa 5e place était suffisante pour que Pékin passe d’objectif à réalité. C’est vendredi que l’équipe olympique a été annoncée officiellement par Canada Snowboard.

Je n’ai pas volé ma place. J’ai dû travailler fort et on dirait que c’est encore plus spécial de savoir que je vais retourner [aux Jeux]. Sébastien Toutant

« Des fois, ta place va être assurée à l’avance, mais tu compétitionnes moins par la suite, ajoute-t-il. Là, je suis dans la compétition. J’ai dealé avec du stress. Je sais à quoi m’attendre pour les Jeux. »

Défendre son titre

Les Jeux de Pékin seront les troisièmes de Sébastien Toutant. Il a d’ailleurs encore un souvenir très limpide de PyeongChang, où il a mis la main sur la médaille d’or en Big Air.

« C’est un moment marquant dans ma carrière et dans ma vie, évoque-t-il. Je vais toujours m’en souvenir. […] De sentir tout le soutien autour de toi et de réussir à livrer la marchandise, c’est vraiment spécial. Je ne vais jamais oublier ça. C’est sûr que je recherche quelque chose de similaire pour Pékin. »

À Sotchi et PyeongChang, le Québécois a terminé en 9e et en 11e place en slopestyle. Si son objectif principal demeure de défendre son titre en Big Air, une rédemption en slopestyle aurait aussi de quoi le rendre heureux.

« Ce n’est pas pour rien que je compétitionne dans les deux disciplines, c’est parce que j’aime les deux, note-t-il. Mais c’est sûr que le slopestyle, on dirait que j’ai un petit goût amer des derniers Jeux olympiques. J’aimerais ça réussir à atterrir une descente qui est au niveau de mes attentes. »

D’ici là, le planchiste est de retour à Montréal et il prévoit y rester quelques semaines pour s’entraîner. Il envisage de rejoindre l’équipe canadienne à Whistler ensuite.

« Dernièrement, j’ai été beaucoup sur la route, en voyage, dans mes valises, dit-il. D’être chez moi, de pouvoir m’entraîner à la maison, refocusser avant de faire le parcours vers la Chine, ça va juste faire du bien. »

Et la COVID ?

Tout indique que les Jeux olympiques auront bel et bien lieu malgré l’explosion des cas de COVID-19 à travers le monde. On devine que la plupart des centaines d’athlètes qui se rendront à Pékin feront tout en leur pouvoir pour ne pas contracter le virus d’ici là. Ou une fois sur place.

« C’est sûr que la COVID est une variable qui ajoute du stress un peu, reconnaît Sébastien Toutant. Moi je fais un sport quand même risqué. Il y a les blessures, tu peux aussi être malade dans la vie de tous les jours. Mais en général, tu n’as pas à te soucier de faire des tests et penser que tu peux être positif pour quelque chose. […] C’est triste de penser que certains athlètes vont tester positif et manquer leurs Jeux. Il y a certains sports où tu ne t’entraînes que pour ça. »

Le planchiste essaie de ne pas trop penser à tout ça, mais il s’assure tout de même de ne pas prendre de risques inutiles d’ici à ce qu’il embarque dans l’avion en direction de la Chine.

« On est rendus, on est prêts. Ce serait vraiment triste que je teste positif. J’ai été vacciné, j’ai eu la COVID-19 l’été passé, je suis encore dans mon 6 mois [d’immunisation]. Je pense que j’ai pris pas mal toutes les précautions pour mettre les chances de mon bord. »

« J’espère vraiment que je vais rester négatif tout le long », ajoute-t-il.

Parions qu’il n’est pas le seul athlète à lancer ce souhait dans l’univers ces jours-ci.